21 Şubat’ta BTK tarafından alınan karar ile erişime kapatılan Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla tekrar erişime açılacağı haberleriyle gündeme gelmiş, ancak platform açılamadan tekrar kapatılma kararı alınmıştı. Platformu yeniden yapılandıran Ekşi Sözlük’ün yöneticileri, yeni kuralları açıkladı!

Yeni Kuralların Yasakları Gevşetmesi Bekleniyor!

Yeni kurallarla beraber Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeli kararının bir nebze olsun gevşetilmesi ve kontrollü olarak platformun yeniden erişime açılması bekleniyor. Bazı kesimler, yeni kuralların ifade özgürlüğü hakkını yaraladığını savunsa da, platformun çok denetimsiz kaldığını ve yeni kuralların bunu değiştireceğini söyleyenler de var.

Ekşi Sözlük’ün yeni kuralları şu şekilde:

1- Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry’i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak. 2- Her ne sebeple olursa olsun, çaylak edilen yazar çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry’i tamamlamadıkça başlık açamayacak. 3- Hukuka aykırılık sebebiyle entry’si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak. 4- Başlık açma kuralını sağlayamayan yazarların entry’leri gündem algoritmasına etki etmeyecek. 5- Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açamayan ve gündem algoritmasını etkileyemeyen yazarların hukuka aykırılık sebebiyle entry’lerinin silinmesi halinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek. Yeni kuralların özellikle platforma yeni üye olan kişileri hedeflediği bu kişilerin etkinliklerini denetim altına aldığı söylenebilir. Ayrıca hukuka aykırı olan gönderiler konusunda da platform bazında caydırıcı cezalar olacağını görmek mümkün. İlginizi Çekebilir: Ekşi Sözlük Tekrar Kapatıldı! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ekşi’nin yeni platform kurallarını nasıl buldunuz? Düşücelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!