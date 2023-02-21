Türkiye’de uzun bir süredir aktif olarak kullanılan Ekşi Sözlük platformuna erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nun resmi web sitesinde yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük sitesinin kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü.

Türkiye’deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan site, bugün itibariyle erişim engeline takıldı. Popüler platform, olayın hemen ardından resmi bir açıklamayla kararın nedeninin henüz bilinmediğini kullanıcılarıyla paylaştı.

Yapılan açıklamada,

Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.

cümlelerine yer verildi.

İçindekiler Ekşi Sözlük için Verilen Erişim Engeline Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Ekşi Sözlük için Verilen Erişim Engeline Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Ünlü katılımcı sözlüğe gelen erişim engeli kararının ardından kullanıcıların tepkileri gecikmedi. Kullanıcılarla beraber diğer sözlük platformları da karara karşı çıktıklarını açıkladı.

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Sosyal medya hesapları üzerinden Ekşi Sözlük’ün açıklamalarına dönüş yapan diğer platformlar alınan karara karşı olan tepkilerini gösterdi. Uludağ sözlük Twitter üzerinden, “Hepimizi kapatın, siz de rahat edin.” cümlesini kurarken, İnci Sözlük ise, “Böyle bir şeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir. BTK’nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz.” açıklamalarıyla ilgili kurumun yanlış bir karar aldığını belirtti.

Böyle birşeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir.

BTK'nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz. https://t.co/duYzNMefid — İnci Sözlük (@incisozluk) February 21, 2023

Hepimizi kapatın, sizde rahat edin. https://t.co/CU5E25rQlG — uludağ sözlük (@uludagsozluk) February 21, 2023