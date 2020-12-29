Ekran altı kameralı telefon parçalarına ayrıldı!

Akıllı telefon sektöründe yaşanan son gelişmelerden birisi, “ekran altı kamera” teknolojisi oldu. ZTE Axon 20 5G adlı akıllı telefon modeli, selfie kamerasını ekranın altına konumlandırarak dünyada bir ilki başardı. Yani bu telefonun selfie kamerası, birçoğumuzun akıllı telefonlarındaki gibi siyah bir nokta olarak ekranın herhangi bir yerinde yer almıyor, tamamen görünmez hâlde.

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JerryRigEverything kullanıcı adlı YouTuber’ı ise bir teknoloji editörü olarak yakından tanıyoruz. Kendisinin “teardown” denilen “parçalarına ayırma” videoları da oldukça meşhur. Bu kullanıcı, bu serisindeki yeni videosuna da dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu ZTE Axon 20 5G’yi konuk etmiş.

Aslında ZTE firması, “under-display camera” veya “UDC” gibi isimlerle bilinen bu teknolojinin nasıl çalıştığıyla ilgili bazı paylaşımlar gerçekleştirdi. Fakat sunucu Zack Nelson, bu teorik kısmı geçerek donanımsal yönden bir inceleme yapmak istemiş. Teorik açıklamalarda da bu ekran altı kameranın olduğu bölümdeki ekranın daha düşük çözünürlüklü olduğu, bu sayede ışık geçirgenliğinin bulunduğu belirtilmişti.

Videodan gördüğümüz üzere ZTE Axon 20 5G’nin parçalarına ayrılma işlemi sorunsuz gerçekleşmiş. Fakat sunucu, cihazın bataryasının oldukça kuvvetli şekilde yapıştırıldığını ve zor çıkartıldığını da belirtiyor. Bu haberimizi ilgilendiren kısım ise videonun 4:20 süresinde başlıyor. Sunucu o süreden itibaren selfie kamerasının bulunduğu ekran bölümünü göstererek detaylarını anlatıyor. Görüntülerden de gördüğümüz üzere ekran altı kamerasının bulunduğu kısım saydam ve arka tarafı görülebiliyor.

Bu yeni özelliğin birçok açıdan faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat internette bu cihaz ile çekilmiş fotoğrafları inceleyecek olursanız, görüntü kalitesinin standart selfie kameralarına göre daha düşük olduğunu farkedeceksiniz. Tabii bu teknolojinin zamanla çok daha iyi seviyelere getirileceğine de kesin gözüyle bakılıyor.