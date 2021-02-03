Efsanevi bir Nokia modeli daha geri dönüyor!

OPPO, özel sürüm Reno 5 Marvel Edition modeli için yeni bir sertifika aldı. Görünüşe göre şirket, Reno 5 serisini güçlendirmeye devam ediyor.

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Oppo, yeni çıkaracağı modelleriyle akıllı telefon pazarına oldukça iddialı girmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere firma geçtiğimiz yılın Aralık ayında Reno5 4G veya 5G olmak üzere iki yeni versiyonlu akıllı telefonunu tanıtmıştı. Aradan geçen kısa bir zaman sonra şirket, Tayland’ın NBTC sertifikasını alan yeni Reno5 Marvel Edition özel sürümüyle karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de de satılması beklenen Reno5 serisinin yeni üyesi OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin tasarımsal olarak nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat akıllı telefon, farklı bir tasarımı yerine kutu içeriği ile göz alması beklentiler arasında.

OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç, 90 Hz, Full HD+, AMOLED

İşlemci: Snapdragon 720 G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera; 64 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel monokrom

Ön Kamera: 44 Megapiksel

Batarya: 4,310 mAh (50 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.11

OPPO’nun Marvel ile yapacağı bu ortaklığı bir ilk değil. İki şirket daha önce OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition isimli bir özel seri ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüş ve Avengers serisi için sevindirmişti.

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