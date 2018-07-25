eBay’de Apple Pay ile ödeme dönemi başlıyor!

Popüler online alışveriş sitesi eBay, yaptığı açıklamayla müşterilerine yıl sonuna doğru ödemelerin artık Apple Pay ile de yapılabileceğini belirtti.

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Apple Pay kullanımı artıyor

iPhone ve iPad kullanıcıları, Amerika Birleşik Devletleri‘nde sonbaharda başlayacak olan uygulamayla eBay‘in hem web sitesi hem de mobil uygulaması aracılığıyla ürün satın almak için Apple Pay‘i kullanabilecekler.

eBay , bu yılın başlarında Apple’in da bu değişimin bir parçası olduğu uçtan uca ödeme sistemine geçeceğini duyurdu. Amsterdam merkezli Adyen, PayPal’ı eBay’in birincil ödeme seçeneği olarak değiştireceklerini belirtti.

eBay, 2019 yılında yeni ödeme sistemini genişletip, müşterilerinin çoğunluğunu 2021 yılına kadar yeni sisteme geçirmeyi planlamakta. Apple ise bu süre zarfında daha fazla ürün ve bölge seçeneğine kavuşmuş olacak.