Microsoft’un oyun başkanı yaptığı açıklamada, yazılım üreticisinin işinin diğer bölümlerinde tüketicileri hedef alan daha yavaş bir toparlanma beklemesine rağmen, video oyunlarının ekonomik zayıflığa dayanabileceğini söyledi.

Artan fiyatlar ve faiz oranları, yatırımcılara acele etmeleri ve dayanıklı finans piyasaları bulmaları için ilham verdi. Oyunlar, Microsoft için 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını kapatmaya çalışırken, yüksek bir öncelik olmaya devam ediyor.

Teknolojinin oyunlar dışındaki diğer kısımlarının ekonomik bir durgunlukta risk altında olması muhtemel. Örneğin Alphabet ve Meta, gelirlerinin çoğunu hala reklamlardan elde ediyor. Bunun sebebi hala internet aramasına ve sosyal medyaya güvenmeleri. Çarşamba günü yıllık %14 gelir düşüşü bildiren ağ donanımı üreticisi Netgear’ın CEO’su Patrick Lo, yaptığı açıklamada “çoğu tüketici için zorlu bir makroekonomik ortam” olduğunu söyledi.

Microsoft’un, bu şirketlerden daha çeşitli olduğu aşikar. Ancak bu haftanın başlarında yöneticiler, tüketicilerin Windows işletim sistemi lisanslarının, Surface PC’lerin ve Bing ve LinkedIn gibi mülklerdeki reklamlara maruz kalmasının satışlara zarar vereceğini söyledi.

Finans şefi Amy Hood analistlere verdiği demeçte, çeyrek boyunca şirketin yüzlerce video oyununa sınırsız erişim sağlayan Xbox Game Pass hizmetine daha fazla abone kaydetmeyi beklediğini söyledi. Hood, birinci taraf oyunların tanıtıldığı bir önceki yılın çeyreğindeki güçlü büyüme nedeniyle oyun gelirinin düşük ve orta yaşlı gençlerin yüzde aralığında düşmesini beklediklerini söyledi.

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer ise, birimin beklentileri konusunda iyimser. Tech Live konferansında, “Aileler için ekonomik belirsizlik zamanlarında, oyunların bu sorunlara biraz dirençli olduğu yıllar içinde kanıtlanmıştır.” dedi.

“Birden fazla faktör performansı baltalamak için bir araya geliyor.”

Ancak herkes Spencer’ın görüşünü paylaşmıyor. Video oyunu endüstrisi danışmanı Mat Piscatella yazdığı bir yazıda, “Video oyunu endüstrisi hiçbir zaman ‘durgunluk geçirmez’ olmadı. Ancak durgunluk kelimesinden her bahsedildiğinde bu ortaya çıkıyor.” dedi.

Araştırma direktörü Piers Harding-Rolls da benzer yorumlar yaptı. Araştırmacı verdiği demeçte, “İki yıllık büyük genişlemeden sonra, oyun piyasası 2022’de bu büyümenin bir kısmını geri vermeye hazır. Çünkü birden fazla faktör performansı baltalamak için bir araya geliyor.” dedi.

Ancak Spencer, Microsoft’un durgunluklarla ilgili kendi deneyimini iddiasına kanıt olarak gösterebilir. 2008’de Küresel Mali Kriz sırasında, halkın Nintendo Wii’ye ilgi duymasıyla Microsoft, çeşitli pazarlardaki Xbox konsollarının fiyatlarını düşürdü. O zamanlar Microsoft’un eğlence ve cihazlar birimi başkanı Robbie Bach, “Sayısal olarak konsol tarafında, en iyi tatilimiz ve Xbox tarihindeki en iyi takvim yılımız” dedi.

2020’de kısa bir durgunluk, koronavirüsün başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Ancak bu, insanları evde kalmaya ve Xbox konsolları ve PC’ler de dahil olmak üzere daha fazla oyun oynamaya yöneltti. CEO Satya Nadella Nisan 2020’de “Dünyanın her yerindeki insanlar sosyal mesafeyi uygularken insan bağlantısını sürdürmek için oyun oynamaya yöneliyor.” dedi.

Microsoft, aksesuar satışlarından ve mağazadan yapılan satın alımlardan para kazanacağı beklentisiyle, konsol başına 100 ila 200 dolar arasındaki maliyeti sübvanse ettiğini söyledi.

Spencer, Microsoft’un oyun fiyatlarını sonsuza kadar sabit tutabileceğini düşünmediğini söyledi. Ancak diğer uğraşlarla karşılaştırıldığında etkileyici miktarda eğlence sağladıklarını belirtti. Spencer, “İnsanlar yüzlerce saat video oyunları oynayabilir.” dedi.