Bir EA sözcüsü GamesIndustry.biz’e yaptığı açıklamada, bir sonraki Project Cars oyununun uzun vadeli büyüme potansiyeline bakılarak bir değerlendirme yapıldığını söyledi. Oyunun başarılı olmasının veya yarış portföyüne uymasının “olası olmadığı” sonucuna vardı. Bu portföy artık ağırlıklı olarak geçen yıl satın alınan Codemasters stüdyosunun oyunlarından oluşuyor.

Kararın Project Cars serisi üzerinde çalışan geliştiricileri nasıl etkileyeceği hala belirsiz olsa da, karar şirket içinde zaten iletildi. EA, bu çalışanların “mümkün olduğunda” başka “uygun roller” üstleneceğini açıkladı. Yani potansiyel olarak fazlalıklar olabilir. Codemasters, 2019 yılında Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u satın aldığında yaklaşık 150 personel istihdam ediyordu.

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“Bu tür kararlar çok zordur, ancak taraftarların seveceği deneyimler yaratmak için en büyük fırsata sahip olduğumuzu düşündüğümüz alanlara odaklanmamızı sağlar. Yarış portföyümüzdeki güçlü yönlerimize, özellikle de lisanslı fikri mülkiyet ve açık dünya deneyimlerine odaklanıyoruz ve küresel toplulukların ilgisini çekecek uzun vadeli canlı hizmetlerle daha sosyal odaklı olmak için franchise’larımızı genişletiyoruz” dedi. Oyunların sadece saf oynanışa odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda hayranların “izleyebilecekleri, yaratabilecekleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri” deneyimlere de olanak tanıyacak şekilde gelişmesi gerektiğini vurguluyor.

İlk Project Cars oyunu 2015 yılına dayanıyor ve halefi 2017 yılında piyasaya sürüldü. Ardından Project Cars 3 2020’de geldi. Son başlık, önceki bölümlere kıyasla çok iyi karşılanmadı ve satışlar açısından da iyi sonuç vermedi. Tweakers iki yıl önce Project Cars 3’ün bir incelemesini yayınladı.

Insider Gaming’e göre, Codemasters şu anda yıllık F1 oyunları, Grid ve WRC 23 dahil olmak üzere geliştirilmekte olan birkaç yarış oyununa sahip. Daha önce, DiRT serisinin de dahili olarak rafa kaldırıldığına dair bir söylenti vardı.