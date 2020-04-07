E3 2020 internet üzerinden de gerçekleşmeyecek!

Corona virüsün son kurbanı E3 2020, bildiğiniz üzere iptal olmuştu. Dijital ortamdan yapılması beklenen etkinliğin hiçbir şekilde gerçekleşmeyeceği açıklandı.

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ESA E3 2021’i düşünüyor!

Oyun dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan E3, Corona virüsü sebebiyle, bu yıl gerçekleşemeyecek. Önemli firmaların katılımlarıyla gerçekleşen ve yıllarca oyun dünyasının yön veren etkinliklerinden olan E3‘ün gerçekleşemeyecek olması hayranları üzdü. Dünya genelinde ertelenen büyük etkinlikler kervanına katılan E3, dijital platformlar üzerinden de gerçekleşmeyecek. Etkinlik sahibi ESA, E3 2020‘yi internetten yayınlamak gibi bir plana sıcak bakmıyor. Yapılan açıklama da, E3 etkinliğinin geleceği için kolların sıvandığı ve E3 2021 için çalışmalarına başlandığı belirtildi. Aynı şekilde ESA, partnerlerine etkinliğin Haziran 2021 tarihinde gerçekleşeceğini de iletti.

Öte yandan E3 partnerlerinden biri olan IGN, etkinliğin ertelenmesi ile birlikte, Square Enix, Sega, Bandai Namco ve Devolver Digital ekipleri ile “Summer of Gaming” isimli etkinlik düzenleyecek. Haziran ayında internet üzerinden gerçekleşecek etkinliğe ilaveten 2K, Google ve Amazon gibi büyük firmaların da katılacağı iddia edildi. Corona virüs sebebiyle ne yazık ki etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Dünya geneli nüfusun büyük bir kısmının evde olduğu şu günlerde E3 2020‘nin de inernet üzerinden yayınlanmayacak olması maalesef hayranlar için üzücü bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım ilerleyen günlerde E3 2020 gibi ertelenen başka etkinlikler olacak mı hep birlikte göreceğiz.