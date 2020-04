E3 2020 internet üzerinden de gerçekleşmeyecek!

The Last of Us 2‘nin çıkış tarihi ertelendi! Sony, The Last of Us 2‘nin ve Iron Man VR‘ın çıkış tarihinin belirsiz bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

PlayStation, Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamasında “Küresel çapta yaşadığımız kriz, oyuncularımızın hak ettiği lansman deneyimini sağlamamız konusunda bizi olumsuz etkiliyor” dedi. Açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Sony ve Naughty Dog tarafından geliştirilen oyunun (The Last of Us Part II) Şubat ayında erişime açılması planlanmıştı. Ancak oyun üzerindeki geliştirmelerin devam etmesi sebebi ile Mayıs ayına ertelendiği duyuruldu. Son olarak Perşembe günü yapılan açıklamada, COVID-19 salgını sebebi ile “bir sonraki bildiriye kadar” ucu açık bir süre boyunca The Last of Us 2‘nin çıkış tarihi ertelendi!