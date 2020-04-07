Oyun
E3 2020 internet üzerinden de gerçekleşmeyecek!
Corona virüsün son kurbanı E3 2020, bildiğiniz üzere iptal olmuştu. Dijital ortamdan yapılması beklenen etkinliğin hiçbir şekilde gerçekleşmeyeceği açıklandı.
İlginizi çekebilir; Mixer, Covid-19 sebebiyle yayıncı partnerlerine 100 dolar verecek!
ESA E3 2021’i düşünüyor!
Oyun dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan E3, Corona virüsü sebebiyle, bu yıl gerçekleşemeyecek. Önemli firmaların katılımlarıyla gerçekleşen ve yıllarca oyun dünyasının yön veren etkinliklerinden olan E3‘ün gerçekleşemeyecek olması hayranları üzdü. Dünya genelinde ertelenen büyük etkinlikler kervanına katılan E3, dijital platformlar üzerinden de gerçekleşmeyecek. Etkinlik sahibi ESA, E3 2020‘yi internetten yayınlamak gibi bir plana sıcak bakmıyor. Yapılan açıklama da, E3 etkinliğinin geleceği için kolların sıvandığı ve E3 2021 için çalışmalarına başlandığı belirtildi. Aynı şekilde ESA, partnerlerine etkinliğin Haziran 2021 tarihinde gerçekleşeceğini de iletti.
Öte yandan E3 partnerlerinden biri olan IGN, etkinliğin ertelenmesi ile birlikte, Square Enix, Sega, Bandai Namco ve Devolver Digital ekipleri ile “Summer of Gaming” isimli etkinlik düzenleyecek. Haziran ayında internet üzerinden gerçekleşecek etkinliğe ilaveten 2K, Google ve Amazon gibi büyük firmaların da katılacağı iddia edildi. Corona virüs sebebiyle ne yazık ki etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Dünya geneli nüfusun büyük bir kısmının evde olduğu şu günlerde E3 2020‘nin de inernet üzerinden yayınlanmayacak olması maalesef hayranlar için üzücü bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım ilerleyen günlerde E3 2020 gibi ertelenen başka etkinlikler olacak mı hep birlikte göreceğiz.
Basın Bülteni
Mount & Blade II: Bannerlord Playstore’da satışa çıktı!
Mount & Blade II: Bannerlord, Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da satışa çıktı. Yaklaşık 8 senedir beklenen ve Türk yapımcı ekip TaleWorlds tarafından ülkemizden dünyaya açılan güzide oyunlardan biri olarak biliniyor.
İlginizi çekebilir: Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam’de 2020’nin en iyi çıkış yapan oyunu oldu!
Geçtiğimiz hafta Steam’da satış rekorları satan oyun bugün itibarıyla Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da erken erişime açıldı. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye’de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.
Strateji temelli “Rol Yapma Oyunu” türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçekçi savaş deneyimi yaşatıyor. Birliklerini aktif olarak kontrol eden oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara girebiliyorlar. Görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyorlar. Bununla birlikte yeteneklerini de geliştirebiliyorlar.
Dünya çapında ivme yakalayan markalaşmış aksiyon oyunu!
İlk kez 2008 yılında yayınlanan oyunun devamı niteliğinde olan “Mount & Blade II: Bannerlord”, Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirildi. Tamamen Türkçe olarak geliştirilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleriyle, detaylı karakter oluşturma ekranıyla dikkat çekiyor.
Türk Telekom’un geniş yelpazaye sahip marketinde erken erişime açılan oyun, 129 TL’lik satış fiyatıyla yayınlanmış oldu. Firmanın evde internet müşterileri dilerseler internet faturasına ek 12 ay taksit seçenekleriyle yeni nesil RPG oyununa sahip olabilecekler. Ek olarak, kredi kartı ve mobil ödeme seçenekleriyle de oyunu edinebiliyorlar.
Mount & Blade II: Bannerlord’u PlayStore üzerinden satın almak isteyenler buradaki linke tıklayarak oyuna erişim sağlayabilecekler.
Haber
Amazon’dan, Google Stadia rakibi yeni bulut oyun platformu: Project Tempo
Amazon’un son yıllarda oyun sektörüne verdiği önem gözle görülür biçimde artıyor. Geçtiğimiz seneler de büyük oyun yayın platformu Twitch’i bünyesine katan firma, Google Stadia ile rekabete girebilmek için Project Tempo adlı yeni bulut oyun servisi üzerinde çalışıyor.
İlginizi çekebilir: Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam’de 2020’nin en iyi çıkış yapan oyunu oldu!
Henüz hakkında pek detay bulunmayan fakat bu sene sonunda piyasaya sürülmesi beklenen, ancak coronavirus pandemisi yüzünden ertelendiği bilinen platform, görünen o ki 2021 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşacak.
Yakın zamanda Amazon tarafından duyurulan yeni MMO oyunu New World ile beraber büyük bir ivme kazanması beklenen platform, bünyesinde firmaya ait şu an için geliştirme aşamasında olan oyunları da barındıracak. Köklü oyun üreticisi rakiplerine kıyasla Amazon’un, Twitch gibi büyük bir kozu elinde bulundurması bakalım ne gibi etkiler yaratacak.
Sektörde yer alan, Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi rakiplerine kıyasla kullanıcılar için ne gibi yenilikler sunacağı henüz açıklanmayan Project Tempo, Amazon’un ABD üzerindeki gücünü düşündüğümüzde piyasa için ciddi etkiler bırakabilir.
Haber
The Last of Us 2’nin çıkış tarihi ertelendi!
The Last of Us 2‘nin çıkış tarihi ertelendi! Sony, The Last of Us 2‘nin ve Iron Man VR‘ın çıkış tarihinin belirsiz bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.
İlginizi çekebilir: Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered PS4 çıktı!
PlayStation, Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamasında “Küresel çapta yaşadığımız kriz, oyuncularımızın hak ettiği lansman deneyimini sağlamamız konusunda bizi olumsuz etkiliyor” dedi. Açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
Sony ve Naughty Dog tarafından geliştirilen oyunun (The Last of Us Part II) Şubat ayında erişime açılması planlanmıştı. Ancak oyun üzerindeki geliştirmelerin devam etmesi sebebi ile Mayıs ayına ertelendiği duyuruldu. Son olarak Perşembe günü yapılan açıklamada, COVID-19 salgını sebebi ile “bir sonraki bildiriye kadar” ucu açık bir süre boyunca The Last of Us 2‘nin çıkış tarihi ertelendi!