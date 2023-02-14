Normal zamanlarda sağlık temelli bir bilgilendirme uygulaması olan e-Nabız, ülkemizde geçen hafta yaşanan iki sarsıcı deprem için de hizmet vermeye başladı. Özellikle depremlerden sonra bölgede bulunamayan depremzedelerin bulunmasına yardım eden uygulama, şimdi de vatandaşların kaybolan depremzede akrabaları için fotoğraf ekleme özelliğini hayata geçirdi.

e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme Bölümüne Kaybolan Yakınların Fotoğrafı Eklenebilecek

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem, ülkemizde bulunan 10 ilin yıkımına neden oldu. Depremden sonra bu illerde bulunan insanlarla sağlıklı iletişimler kurulamadı. Öyle ki, sarsıntıların ardından 8 gün geçmesine rağmen bazı vatandaşlar hala yakın akrabalarıyla iletişime geçemedi. Özellikle enkaz altından kurtulduktan sonra çevre hastanelere sevk edilen bazı depremzedeler, akrabalarına ulaşamadı.

Bu tür durumların önüne geçmek isteyen e-Nabız uygulaması, içinde bulundurduğu Doğal Afet Bilgilendirme bölümü ile akrabalarıyla iletişim kuramayan vatandaşlara yardım ediyor. Söz konusu uygulama son olarak, bilgilendirme bölümüne insanların kaybolan 1. ve 2. dereceden akrabalarının fotoğraflarını eklemesine izin verdi.

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Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının bulunmasını bu özellikle daha çok kolaylaştıracak olan kullanıcılar, aşağı da bulunan adımları takip ederek, yakınlarının fotoğraflarını sisteme ekleyebilir:

e-Nabız uygulamasına giriş yapın. e-Nabız uygulamasının ana ekranındaki mavi renkte yer alan “Doğal Afet Bilgilendirme” sekmesine tıklayın. Dikkat Levhasının olduğu bölüm açıldıktan sonra yönlendirilen alana ilerleyin. İkinci dereceden fotoğrafını yüklemek istediğiniz yakınınızın Afet Bilgisini Sorgula butonuna tıklayın.

e-Nabız’ın Doğal Afet Bilgilendirme bölümüne akrabalarınızın fotoğraflarını eklemek için uygulamanın güncel sürümünü kullanmanız gerektiğini unutmayın.