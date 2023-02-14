Bu hafta deprem gerçeğini ülkemizde tekrardan en acı şekilde yaşadık. HWP ailesi olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Deprem sonrasında herkes deprem bölgesi için seferber oldu. Trabzonspor, bugün yaptığı bir açıklamada Trabzonspor – Basel maçının gelirlerinin deprem bölgesine aktarılacağını söyledi.

Çağrımızdır; Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta; #HepBirlikte tribünde olalım. pic.twitter.com/e7OwGaCGy4 — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2023

Trabzonspor’un “Çağrımızdır; Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta; #HepBirlikte tribünde olalım.” çağrısına Fenerbahçe’den cevap geldi. Fenerbahçe Twitter’da, “Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve #HepBirlikte orada olacağız!” sözlerine yer verdi.

Maç biletleri şu anda Passolig resmi internet sitesinde yayında. Dilerseniz bu linkten bilet satın alabilirsiniz.