Apple’ın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerindeki kamera boşluğunu doldurmak amacıyla kullandığı Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliği bu sefer de Google Play’de yayınlanan bir uygulama ile tüm Android telefonlara getirildi.

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DynamicSpot isimli uygulama ile birçok bildiriminizi Android telefonda tam olarak bir Dinamik Ada (Dynamic Island) formatında kullanabileceksiniz.

DynamicSpot uygulamasına erişmek için; https://hwp.to/DynamicSpot