Philips The One ailesini 2022 yılında yenileyerek iki model ile karşımıza çıkıyor. The One 8507 ve The One 8807 modelleriyle gelen yeni ailede 120 Hz tazeleme hızı ve AMD FreeSync desteğiyle dikkat çeken 65PUS8807 modelinin incelemesiyle karşınızdayız.

İlginizi çekebilir; iPHONE 14 PRO FİYATINA EKRAN KARTI! | RTX 4000 Serisi Neler Sunuyor?

Philips The One 65PUS8807 hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/8807

Not: Bu videodaki televizyon TP Vision Türkiye tarafından inceleme örneği olarak temin edilmiştir.

3 Taraflı Ambilight ile Ekrandan Taşan Görüntü

Philips Ambilight ile Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV’nin kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.

Tüm HDR Formatları The One’da!

Her sahne için mükemmel bir görüntü deneyimi yaşamak ister misiniz? Philips 4K UHD TV’niz tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu da mükemmel ve net görüntüler elde edilmesini sağlar. Karanlık ve aydınlık alanlarda bile her ayrıntıyı görürsünüz.

6. Nesil P5 Perfect Görüntü Motoru

Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

Sinematik Deneyim: Dolby Vision ve Dolby Atmos

Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

İnce ve Şık Televizyon

Hayatınıza uyacak bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV’nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekana uyum sağlar ve açılı standı, soundbar kullanabilmeniz için yeterli alan bırakır. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.

DTS Play-Fi Desteği

DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar’lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV’nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

120 Hz Panel, AMD FreeSync Desteği

Philips TV’niz, son derece tepkisel oyun deneyimi ve inanılmaz akıcı grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. HDMI 2.1, VRR ve Freesync desteklenir. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.

Android TV Deneyimi

Philips Android TV’niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Google Asistan ile Sesli Kontrol

Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV’yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa’dan TV’nizi kontrol etmesini isteyin.

İnceleme The One 8807 9.4 Puan Philips The One 65PUS8807 modeli 120 Hz paneli, AMD FreeSync Premium desteği, tüm HDR formatlarını destekleyen yapısıyla beraber her istediğinizi verebilecek bir formda olmuş. ARTILARI Tasarım

Tasarım 120 Hz Panel

120 Hz Panel AMD FreeSync Premium Desteği

AMD FreeSync Premium Desteği HDR Formatları Desteği

HDR Formatları Desteği 3 Taraflı Ambilight

3 Taraflı Ambilight Android TV EKSİLERİ Yerel Kumanda Daha İyi Olabilir Editörün Kararı Tasarım 0

Görüntü Kalitesi 0

Panel Hızı 0

Arayüz 0

Kullanım Kolaylığı 0