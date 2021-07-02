VATAN BİLGİSAYAR
Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
Asus X515CF, ekran deneyiminden taviz vermeden performansta sınırları zorlamanıza olanak sağlayan bir dizüstü. 1,8 kg ağırlığında olan cihazı özellikle ekran tarafında iddialı özelliklerle geliyor.
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15,6 inç ekranında süper ince ve zarif çerçevelerin içinde Nanoedge ekran teknolojisi ve 178 derece geniş görüş açısı da sunuyor. Üstelik yansıma önleyici mat panel kaplamaya da sahip.
İçindekiler
Donanım Özellikleri
Asus X515CF, Intel Core i5 1035G1 işlemciyle donatılan buna ek olarak NVIDIA MX130 ekran kartını barındırıyor.4 GB RAM ve 256 GB SSD desteğinin yanı sıra çift depolama seçeneği de bulunuyor.
Bilgisayarınızda sıklıkla açıp kapadığınız uygulamaların ve yaptığınız işlemlerin daha hızlı yüklenmesini sağlayan ‘Intel Optane Bellek’ teknolojisini destekliyor.
Bağlantı Noktaları
- Asus X515CF’nin bağlantı portları arasında;
- HDMI bağlantı yuvası
- 3 adet USB bağlantı yuvası
- 1 adet Type C bağlantı yuvası
- SD Kart okuyucu
- 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor.
Sysmark Test Sonuçları
- ÜRETKENLİK: 1112 puan,
- YARATICILIK: 1207 puan
- TEPKİSELLİK: 918
- Ortalama Sysmark Skoru:1072 puan.
Oyun Testleri
- LOL’de HD çözünürlükte 110 FPS
- Fortnite’ta HD Çözünürlükte 86 FPS
- PUBG’de HD çözünürlükte 51 FPS vermeyi başardı.
Hafifliğiyle ve ekran detaylarıyla dikkat çeken Asus X515JF-BR006T’yi Vatan Bilgisayar güvencesiyle satın almak için tıklayın.
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VATAN BİLGİSAYAR
Everest Everbook EB-5R Vatan Bilgisayar’da
Yeni nesil dizüstü bilgisayar anlayışıyla tasarlanan Everest Everbook EB-15R’nin teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.
Siyah renkteki çerçeve ve kasasıyla klasik bir görüntü sergiliyor. 15.6 inç geniş ekranı bulunan cihaz 1.6 kg ağırlığında. 1920 x 1080 çözünürlükte Full HD ekranı, rahatsız edici parlama ve yansımalardan kaynaklanan istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için bir parlama önleyici kaplamaya da sahip geliyor.
İçindekiler
Everest Everbook EB-15R bağlantı noktaları arasında;
- 2 adet normal USB bağlantısı,
- 2 adet Type-C bağlantısı
- HDMI Bağlantı yuvası
- SD kart yuvası
- RJ45 yuvası
- 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor.
Gaming cihazlarda görmeye alışık olduğumuz RGB klavye, Everbook EB-15R’de bulunuyor.
Donanım ve Performans Özellikleri
Intel Core i5 1135G7 işlemci ile güçlenen cihaz işlemciye uyum sağlayan Intel Iris Xe grafik kartına sahip. Beraberinde 8 GB RAM ve 500 GB SSD depolama desteği de bulunuyor.
Sysmark Test Sonuçları
ÜRETKENLİK kısmından 1389 puan,
YARATICILIK kısmından 1660 puan,
TEPKİSELLİK kısmından 1623 puan ve son olarak 1552 ORTALAMA puan alıyor.
Oyun Performansı
League of Legends’ta en yüksek ayarlarda 65 FPS,
Fortnite’da HD grafiklerde ve düşük ayarlarda 65 FPS
PUBG’de ise HD grafiklerde ve düşük ayarlarda 41 FPS değeri alıyor.
Fiyat performans odağıyla dikkat çekmeyi başaran Everbook EB-15R’yi Vatan Bilgisayar güvencesiyle satın almak için tıklayın.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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