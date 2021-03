Dying Light 2 geliştiricisi oyunu biraz erken gösterdiklerini itiraf etti!

Dying Light 2 oyunu ile alakalı sır perdesi henüz aralanmadı. Oyunun resmi Twitter hesabı yapımı normalden biraz erken bir zamanda gösterdiklerini itiraf etti.

Oyun dünyasında çalkantılı günler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle firmalar artık işlerini daha ince eleyip sık dokuyor. Geride bıraktığımız yıl çıkması planlanan Dying Light 2 oyunu içinde sıkıntılı günler geride kalmış değil. 2018 yılında Microsoft‘un E3 gösterisinde ortaya çıkan oyun ilk haliyle büyük beklentilere sahip olmuştu. Ancak bir türlü önünü doğrultamayan yapım önce süresiz olarak ertelendi. Tam bu konu ile alakalı dedikodular ortaya çıkarken, merakla beklenen oyun baş yazarını kaybetti. Tüm bunların üstüne oyunun resmi Twitter hesabı önemli bir itirafı gün yüzüne çıkardı.

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell 😛

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021