DxOMark’tan Samsung Galaxy S20+ kamera incelemesi

Bildiğimiz üzere Galaxy S20+, Samsung’un Galaxy S20 ve S20 Ultra arasında konumlanan amiral gemisi modeli. 6.7 inç AMOLED ekran paneli ve 4500 mAh batarya kapasitesi ile öne çıkan cihaz, A.B.D.’de Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile sunulurken diğer pazarlarda Exynos 990 işlemci ile sunuluyor. S20+ ve S20 Ultra’yı birbirinden ayıran esas fark ise kamera tarafında göze çarpıyor. S20+ modeli, ana kamera + telefoto kamera + ultra geniş açı + derinlik algılayıcı sensör ile beraber sunulsa da; ana kamera ve derinlik algılayıcı sensör tarafında ciddi farklılıklar var. Bu yazımızda ise DxOMark tarafından puanlanan Galaxy S20+’ın kamera detaylarına değineceğiz ve cihazın DxOMark’ta aldığı skoru paylaşacağız.

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Samsung Galaxy S20+ modelinin kamerası DxOMark tarafından nasıl puanlandı

Galaxy S20+’ın ana kamerası, S20 Ultra modelinden çözünürlük anlamında teknik olarak daha düşük değerlere sahip. Ayrıca iki cihazın da görüntü işleme teknolojileri farklılık gösteriyor. Ayrıca S20+ optik imaj sabitleme yani OIS teknolojisine de sahip. S20+’da tele kamera 64 MP 1/1.72 inç sensöre sahip. Ayrıca S20+’ın 64 MP’lik ana kamerası 3x’e kadar hibrid optik zoom destekleyebiliyor.

Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20+ modellerindeki geniş açı kameralar ise aynı özelliklere sahip. Ayrıca her iki cihaz da portre modu çekimlerde çok başarılı işler çıkarabiliyor ve bokeh efektini sorunsuz olarak uygulayabiliyor.

Video tarafında ise S20+, 8K çözünürlükteki çekimleri 24 Fps kare hızında gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde S20 Ultra modeli de 8K çözünürlükteki çekimleri 24 Fps’de gerçekleştirdiği için bu yönden yine iki cihaz arasında bir fark yok. S20+ modelinde 4K çözünürlükte video çekimi yapmak istediğiniz zaman ise, 30 Fps ve 60 Fps çekim yapma seçeneklerine sahipsiniz. Ayrıca 720p çekimlerde 960 Fps’ye kadar ağır çekim desteği mevcut. HDR10+ desteği ile de renk, kontrast ve dinamik aralık yönünden fazlaca avantaj sağlıyor.

Ana kamera: 12 MP 1/1.76 inç sensör, 26mm f/1.8 diyagram ve OIS

Telefoto: 64 MP 1/1.72 inç sensör, 29mm f/2 diyagram ve OIS

Ultra geniş açı: 12 MP sensör, 13mm f/2.2 diyagram

Depth: 0.3 MP ToF 3D sensör, f/1.0 diyagram

LED flaş

Video: 8K 4320p/24fps, 4K 2160p/60fps (2160p/30fps)

Exynos 990 işlemci

Galaxy S20’ın DxOMark skoru ise; fotoğraf tarafında 127, video tarafında 100 ve totalde 118 olarak belirlendi. Siz DxOMark puanlarını tutarlı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!