DXOMARK test politikasında değişikliğe gidiyor

DXOMARK , 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arka ve ön kamerada video test protokolüne ilişkin değişikliğe gittiğini açıkladı.

Günümüzde çıkan amiral gemisi cihazların pek çoğu, mümkün olan en iyi video kalitesini sağlamak için varsayılan olarak 4K’yı artırıyor. Ancak birçok tüketici telefon depolama alanında tasarruf etmek ve güç tüketimini azaltmak için 4K dışındaki videoları tercih ediyor.

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Sonuç olarak, birçok 4K özellikli telefon, varsayılan mod olarak 1080p veya diğer ayarları kullanıyor. Bu nedenlerden dolayı, bazı telefon üreticileri, modelin satıldığı bölgeye bağlı olarak aynı model için farklı varsayılan ayarları uyguluyor. Bu gibi durumlarda varsayılan modu test etmenin, telefonun videodaki gerçek kapasitesini değerlendirmenin en iyi yolu olmadığı açıkça görülüyor.

Bu sebeple şirket, 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren video test edilirken tüm DXOMARK Camera ve Selfie incelemelerini, varsayılan modda veya farklı şekilde, kullanıcıya videoda “en iyi kaliteyi” sağlayan ayarları değerlendirmeyi göz önüne alacak.

DXOMARK , bu değerlendirme ile telefonların mümkün olan en iyi video kalitesini okuyucularına iletmeyi planlıyor. Bu değişiklik akıllı telefon arka ve ön kameralarının video puanlamasını etkileyecektir. Ancak şirket, fotoğraflar için test protokolünde değişim olmadığını da iletiyor.

Firmalarının çoğu telefon lansmanında sonra yazılım güncellemeleriyle, görüntü kalitesinde sorunları hakkında önemli gelişmeler kaydediyor. Örneğin yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 11 Pro Max için gelen Deep Fusion özelliği.

Bu yüzden DXOMARK, önemli gelişmeler olursa firmaların yazılımının tekrar test edilmesine izin verecek. Ancak tekrar test durumunun şirketin takdirine bağlı olduğunu söylemek gerekiyor.