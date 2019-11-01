Akıllı Telefonlar
DXOMARK test politikasında değişikliğe gidiyor
DXOMARK , 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arka ve ön kamerada video test protokolüne ilişkin değişikliğe gittiğini açıkladı.
Günümüzde çıkan amiral gemisi cihazların pek çoğu, mümkün olan en iyi video kalitesini sağlamak için varsayılan olarak 4K’yı artırıyor. Ancak birçok tüketici telefon depolama alanında tasarruf etmek ve güç tüketimini azaltmak için 4K dışındaki videoları tercih ediyor.
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Sonuç olarak, birçok 4K özellikli telefon, varsayılan mod olarak 1080p veya diğer ayarları kullanıyor. Bu nedenlerden dolayı, bazı telefon üreticileri, modelin satıldığı bölgeye bağlı olarak aynı model için farklı varsayılan ayarları uyguluyor. Bu gibi durumlarda varsayılan modu test etmenin, telefonun videodaki gerçek kapasitesini değerlendirmenin en iyi yolu olmadığı açıkça görülüyor.
Bu sebeple şirket, 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren video test edilirken tüm DXOMARK Camera ve Selfie incelemelerini, varsayılan modda veya farklı şekilde, kullanıcıya videoda “en iyi kaliteyi” sağlayan ayarları değerlendirmeyi göz önüne alacak.
DXOMARK , bu değerlendirme ile telefonların mümkün olan en iyi video kalitesini okuyucularına iletmeyi planlıyor. Bu değişiklik akıllı telefon arka ve ön kameralarının video puanlamasını etkileyecektir. Ancak şirket, fotoğraflar için test protokolünde değişim olmadığını da iletiyor.
Firmalarının çoğu telefon lansmanında sonra yazılım güncellemeleriyle, görüntü kalitesinde sorunları hakkında önemli gelişmeler kaydediyor. Örneğin yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 11 Pro Max için gelen Deep Fusion özelliği.
Bu yüzden DXOMARK, önemli gelişmeler olursa firmaların yazılımının tekrar test edilmesine izin verecek. Ancak tekrar test durumunun şirketin takdirine bağlı olduğunu söylemek gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola’nın katlanabilir telefonu sızdırıldı!
Motorola tarafından 13 Kasım‘da tanıtılması beklenen Motorolo Razr, bir Motorola çalışanının elinde görüntülendi.
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Tanıtılan diğer katlanabilir telefonların aksine dikey bir şekilde katlanabilen Motorola Razr, alt tarafında bulunan çıkıntılı çentiği ile tasarım konusunda biraz farklı görünüyor. Katlanabilir OLED ekranı ile kullanıcılara çift ekranlı bir deneyim yaşatacak olan Razr, tüm detaylarıyla birlikte 13 Kasım‘da duyurulacak.
Sızıntı görsellerinde ekranın alt kısmında görülen siyah şerit için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu siyah şeritin kullanıcının açmış olduğu bir uygulamadan kaynaklı olacağı söyleniyor. Siz Motorola‘nın katlanabilir telefonunu nasıl buldunuz?
Akıllı Telefonlar
Apple, 24 Ay taksit ile iPhone satışına başlıyor!
Apple ilk olarak ABD’de kullanıcılarına sunduğu Apple Card ile birlikte iPhone’lar artık 24 aya varan taksitlerle satın alınabilecek.
ABD’li teknoloji devi, her yıl piyasaya sürdüğü iPhone modelleri ile piyasanın en çok konuşulan şirketlerinden biri oluyor. Yeni amiral gemileri iPhone 11 modelleri geçtiğimiz günlerde satışa sunulmaya başladı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile adından söz ettiren şirket, ulaşılan satış rakamlarından memnun.
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Apple Card ile iPhone satın alan müşteriler, 24 ay taksit yapabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir faiz ödemeyecek. Üstelik Apple’ın kredi kartının dikkat çekici avantajlarından olan yüzde üç para iadesinden yararlanmak mümkün.
Şirket, bu adımla birlikte operatörlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlarken, kullanıcıların yeni iPhone’ları taksitle almak istediklerinde ağırlıklı olarak AT&T ve T-Mobile‘ı tercih etmesini dikkate aldı ve bu sürpriz kararı almasında etkili oldu.
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Kart üzerinde üzerinde yalnızca isim yazılı olacak. Klasik kredi katlarının üzerinde bulunan Kart no, CCV gibi bilgiler bulunmayacak. Ayrıca kart ile yapacağınız Apple alışverişlerinde de ciddi indirimler sunacak.
Kartın ülkemizde kullanıma alıp açılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkemizde oldukça fazla kullanıcısı olan Apple, kredi kartı da büyük ihtimalle açması bekleniyor. Ancak şuan için şimdilik bu konu tamamıyla belirsiz.
Akıllı Telefonlar
Caviar, iPhone 11 Pro modelini yarım kilo altınla kapladı
Ünlü şirket Caviar bu sefer bir iPhone 11 Pro modelini yarım kilo altın ile kapladı. Ultra lüks aksesuarlarla tanınan Rus firma Caviar, konsept iPhone modellerine bir yenisini daha ekledi.
Cep telefonlarına uyguladığı ultra lüks tasarımlarla tanınan Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar, bu sefer de yarım kilo altın ile kaplanmış bir iPhone 11 Pro üretti. Solarius adı verilen yarım kilo altın kaplı iPhone 11 Pro, tam 400 bin Türk Lirası’ndan satışa sunuldu.
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Discovery Collection ürün yelpazesine 4 adet yeni tasarımı ekleyen şirketin en dikkat çeken ‘Solarius’ isimli tasarımı, yarım kilo ağırlığında 18 ayar altın ve 137 pırlanta ile kaplanmış şekilde geliyor. Tasarımı ultra lüks yapan tarafıysa arka tarafında yer alan değerli taşlarla kaplı bir saat. Güneş’in gezegenimize verdiği sonsuz yaşamı sembolize eden bu kaplamanın, sarı elmas veya güneş taşı olarak bilinen bir değerli taş olduğu söyleniyor.
Caviar yetkilileri, tasarımda yapılan her şey “Güneş’in gezegenimize sunduğu sonsuz yaşamı sembolize etmek” anlamı taşıdığını söylüyor. Arka tarafta yapılan o süslemelerin dışında söz konusu modelin tercihe bağlı olarak standart bir iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 Pro Max olduğunu belirtelim.
Depolama ve model seçeneklerine göre bu varyasyonların fiyatları:
- iPhone 11 Pro – 64 GB:70,340 dolar
- iPhone 11 Pro – 256 GB:70,650 dolar
- iPhone 11 Pro – 512 GB:71,050 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 64 GB: 70,810 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 256 GB: 71,120 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 512 GB: 71,520 dolar