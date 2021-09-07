Duydunuz zilin sesini! Okullar açılıyor! Dersimiz MediaMarkt!

Bilgisayarlardan, tabletlere, akıllı telefonlardan, kulaklıklara tüm okul dönemi ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt’ta! Kampanyanın bitiş tarihi ise 13 Eylül!

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Okulların açılması ile birlikte birçok öğrenci okula döndü ancak okul ihtiyaçları devam ediyor! Biz de öğrencilere özel hazırladığımız liste ile sizlerle birlikteyiz. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

77 mm x 165 mm x 9 mm ölçülerine sahip olan bu telefon Xiaomi’nin orta seviyeye konumlandırdığı telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. 6.53 inç IPS LCD ekran sahip olan Redmi 9C arka tarafta 13 mp + 2 mp + 2 mp kamera kuruluma sahip. İçerisindeki MediaTek Helio G35 işlemcisiyle akıcı bir kullanıcı deneyimi sunan telefonun bataryası ise 5000 mAh. Eğer sizde Redmi 9C’ye göz atmak ve 1899 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!

Hazır okullar açılmışken, ödevler ve projelerde yaklaşmaya başlayacakken bir öğrencinin en çok ihtiyacı olan şey bir bilgisayardır. Burada da HP dizüstü bilgisayar öne çıkıyor. Intel Core i5-1035G1 işlemcisi 8GB RAM ve 256GB SSD depolamasıyla size rahat bir deneyim sunacak olan bu bilgisayarın ekranı ise 15,6 inç. Eğer sizde Windows 10’a sahip bu bilgisayara göz atmak ve 5799 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!

Sabah okula dinç bir şekilde gitmek için gerekli olan ana şey kahvaltıdır. Kahvaltıda size ne iyi eşlik edecek ürünlerden bir tanesi de çaydır. Arzum Demlikli Çay Makinesi de size avantajlı bir şekilde sunuluyor. 1,8 lt kapasiteli paslanmaz çelik su ısıtıcısıyla birlikte 0,7 lt kapasiteli cam demlik 360° dönebilme özelliğine sahip. Eğer siz de Arzum Demlikli Çay Makinesi’ne göz atmak ve 499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!

Bir kahvaltının olmazsa olmazı kızartılmış ekmekler veya tostlardır. ARZUM AR 2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi 4 adet tost yapabilme kapasitesindeyken ayrıca çıkarıp yıkanabilir ısıtıcı plaklara sahip. 3 kademeli ısı ayarı bulunan ARZUM AR 2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi’ne göz atmak ve 469 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Ancak kampanya dahilinde bu ürünlere ikili set olarak 599 TL’ye sahip olabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!

Okul yolunda yürürken veya okul servisinde vakit geçirirken müziğin keyfini çıkarmak isteyen öğrenciler bu ürüne bir göz atmalı. Ses konusunda kendisini kanıtlamış markalardan birisi olan JBL, bu ürünüyle beraber iyi bir müzik dinleme keyfi yaşatıyor. Eğer sizde dört farklı rengi bulunan JBL Tune 510BT Multi Connect Kablosuz Kulaklık modeline göz atmak ve 479 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Genel kampanya sayfasındaki 13 Eylül’e kadar süren ürünlere de buradan bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.