Genel
Duydunuz zilin sesini! Okullar açılıyor! Dersimiz MediaMarkt!
Bilgisayarlardan, tabletlere, akıllı telefonlardan, kulaklıklara tüm okul dönemi ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt’ta! Kampanyanın bitiş tarihi ise 13 Eylül!
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Okulların açılması ile birlikte birçok öğrenci okula döndü ancak okul ihtiyaçları devam ediyor! Biz de öğrencilere özel hazırladığımız liste ile sizlerle birlikteyiz. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:
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XIAOMI Redmi 9C 32GB
77 mm x 165 mm x 9 mm ölçülerine sahip olan bu telefon Xiaomi’nin orta seviyeye konumlandırdığı telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. 6.53 inç IPS LCD ekran sahip olan Redmi 9C arka tarafta 13 mp + 2 mp + 2 mp kamera kuruluma sahip. İçerisindeki MediaTek Helio G35 işlemcisiyle akıcı bir kullanıcı deneyimi sunan telefonun bataryası ise 5000 mAh. Eğer sizde Redmi 9C’ye göz atmak ve 1899 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!
HP Por i5-1035G1 8GB/256GB SSD/15.6″/Win 10 Home Laptop
Hazır okullar açılmışken, ödevler ve projelerde yaklaşmaya başlayacakken bir öğrencinin en çok ihtiyacı olan şey bir bilgisayardır. Burada da HP dizüstü bilgisayar öne çıkıyor. Intel Core i5-1035G1 işlemcisi 8GB RAM ve 256GB SSD depolamasıyla size rahat bir deneyim sunacak olan bu bilgisayarın ekranı ise 15,6 inç. Eğer sizde Windows 10’a sahip bu bilgisayara göz atmak ve 5799 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!
ARZUM Mutfak Aletleri
Sabah okula dinç bir şekilde gitmek için gerekli olan ana şey kahvaltıdır. Kahvaltıda size ne iyi eşlik edecek ürünlerden bir tanesi de çaydır. Arzum Demlikli Çay Makinesi de size avantajlı bir şekilde sunuluyor. 1,8 lt kapasiteli paslanmaz çelik su ısıtıcısıyla birlikte 0,7 lt kapasiteli cam demlik 360° dönebilme özelliğine sahip. Eğer siz de Arzum Demlikli Çay Makinesi’ne göz atmak ve 499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!
Bir kahvaltının olmazsa olmazı kızartılmış ekmekler veya tostlardır. ARZUM AR 2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi 4 adet tost yapabilme kapasitesindeyken ayrıca çıkarıp yıkanabilir ısıtıcı plaklara sahip. 3 kademeli ısı ayarı bulunan ARZUM AR 2007 Sultane Izgara ve Tost Makinesi’ne göz atmak ve 469 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Ancak kampanya dahilinde bu ürünlere ikili set olarak 599 TL’ye sahip olabilirsiniz. Son günün 9 Eylül olduğunu unutmayın!
JBL Tune 510BT Multi Connect Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık
Okul yolunda yürürken veya okul servisinde vakit geçirirken müziğin keyfini çıkarmak isteyen öğrenciler bu ürüne bir göz atmalı. Ses konusunda kendisini kanıtlamış markalardan birisi olan JBL, bu ürünüyle beraber iyi bir müzik dinleme keyfi yaşatıyor. Eğer sizde dört farklı rengi bulunan JBL Tune 510BT Multi Connect Kablosuz Kulaklık modeline göz atmak ve 479 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Genel kampanya sayfasındaki 13 Eylül’e kadar süren ürünlere de buradan bakabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Donanım
Sony PS 5’in daha hafif versiyonunu satışa sundu.
Yeni piyasaya çıkan daha hafif PlayStation 5 sürümü için merak edilen sorular sonunda yanıt bulmuş gibi görünüyor, PS 5 için hazırlanan yeni sürüm geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Avustralya da satışa sunulmuştu.
Peki 300 gram kadar daha hafif olan yeni sürüm, ne gibi farklar taşıyor?
Kaynaklar ilk aşamada bu farkın nereden geldiğini tespit edemedi şimdi ise bu sorunun cevabı belli oldu, yapılan donanımsal incelemeye göre yeni sürümde soğutma sistemi ve elemanları ilk seriden daha farklı ve ufak bu sayede daha hafif ve uygun fiyatlı bir PS 5 bizi karşılıyor.
Soğutma sistemi küçülmesinin elbette olumlu ve olumsuz etkileri oluyor ve bu durum yeni sürümün maliyetini de azaltıyor ayrıca biraz daha sıcak çalışmasına neden oluyor ama neyse ki bu durumun büyük bir performans sorununa neden olmayacağı düşünülüyor bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi öğrenmiş olacağız.
Soğutma sisteminde değişikliklere giderek daha hafif bir ürün ortaya koyan Sony mühendisleri bunu bazı parçaları ufaltarak ve ayrıca fan yapısında daha uzun ve kavisli kanatlar kullanarak yapmayı başarmış, Sony yeni sürüm ve değişiklikler hakkında detaylı bir açıklama yapmıyor.
Soldaki eski, sağdakinler ise yeni olan parçalar.
Eski ve yeni fan tasarımları.
Eski ve yeni anakart.
Eski ve yeni ısı elemanları.
Sony kısa süre önce Xbox’ta olan bir özelliğin benzerini ve sadece PlayStation 5 için olan Game Boost adında özelliğini duyurmuştu.
Microsoft Xbox Series X ve Series S için geçtiğimiz aylarda FPS Boost adında bir özellik tanıtmış ve destekli oyunların kare hızlarının iki katına çıkacağını söylemişti.
Burada dikkatinizi çekmek istiyoruz, her oyun değil sadece destekleyen oyunlar.
Örneğin ;
30 fps çalışan bazı oyunlar 60, 60 fps oyunlar ise, 120 fps seviyelerine kadar çıkıyordu.
Sony de buna karşılık olarak geçtiğimiz aylarda PS 5 için benzer bir sistemi Game Boost adındaki özelliğini tanıttı aynı Xbox FPS Boost gibi Game Boost da, bazı oyunların kare hızını artırıyor.
Belirli PS 4 oyunları, Game Boost sistemiyle PS 5 üzerinde daha stabil çalışır hale gelmesi planlanıyor.PS 5’in yeni mimarisinden ve gücünden faydalanan bu oyunlar ile PS 5 gücünü pekiştirmek istiyor.
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Akıllı Telefonlar
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
vivo, yakın zamanda ülkemizde üretime başlayan markalardan biri olmasının dışında orta ve üst seviye telefonlarını da tüketicilerin beğenisine sunan bir marka. Pandemi sonrası ilk canlı lansmanı da vivo, V21 ailesinin tanıtımıyla gerçekleştirdi. Şimdi ise ofisimize gelen V21’e daha detaylı bakalım.
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İçindekiler
vivo V21’in şık tasarımı ve üst düzey malzeme kalitesi
vivo V21’i incelemeye tasarımında başlayacak olursak ilk başta şık duran rengi bizleri karşılıyor. Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi olarak iki farklı renge sahip olan modelin boyutlarına baktığımızda 159,68 mm x 73,9 mm x 7,29 mm ölçülerini görüyoruz. Ayrıca 176 gram ağırlığında olması da elde tutuşu kolaylaştırıyor. Ek olarak alüminyum çerçeve ve ön-arka cam yüzeyi ile malzeme kalitesi de üst seviyede tutulmuş. Ayrıca çerçevelerin oval yerine düz bir biçimde tutulması elde tutuş konforunu da arttırıyor. Arka camın yansıtma engelleyici mat cam ile kaplanmış olması parmak izi lekelerini de üzerinde tutmamasını sağlıyor. Kamera çıkıntısının da minimum seviyede tutulmasıyla şık görüntüyü tamamlıyor.
Eksiksiz ekran özellikleri
Ekran tarafında ise V21 bizlere 6,44 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde Samsung yapımı E3 AMOLED 90Hz HDR10+ özellikleri sunuyor. 409 PPI yoğunluk sunan ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 800nit. Görüntülerin keskinliği iyi ayarlanmış, renkler ise kontrastı yüksek sonuçlar çıkarabiliyor. Ayrıca çerçevelerin ince tutulmasıyla %84,8 ekran/ gövde oranı sağlıyor. Segmentinde beklenen özellikler V21’de eksiksiz bulunuyor.
Verimli işlemci: Dimensity 800u
vivo V21 daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz bir işlemciyi içerisine bulunduruyor; Dimensity 800u. Bu işlemci MediaTek’in orta üst seviye telefonlar için geliştirdiği bir işlemciyken günlük hayattaki kullanımda ise rahat bir kullanım sunuyor. Yük altına girdiğinde herhangi bir sorun yaşatmamasının yanında ısınmayı da minimum düzeyde tutuyor. Bu işlemciye ek olarak Mali-G57 MC3 GPU’da eşlik ediyor. 8GB RAM ile gelen model yazılım ile ek +3GB RAM’e sahip olabiliyor. UFS 2.2 desteleyen 128GB depolama da günümüz şartlarında yeterli olarak gözüküyor. Test skorlarına baktığımızda ise Antutu’da 383.246 puan, 3DMark Wilf Life testinde 1605 puan ve Geekbench5 tesinde 605 / 1814 almayı başarıyor. Ağır grafikli oyunlardan PUBG’de Akıcı-Aşırı Yüksek / HD-Yüksek oynayabiliyorken, PES 2021’de ise Düşük-Standart/60fps oynatabiliyor. Pil verimliliği tarafında da iyi işler çıkaran bu işlemci Android 11 ve FunTouch 11.1 yazılımı sayesinde akıcılık sunuyor, günlük kullanımda rahat bir kullanım sunuyor ve oyunlarda da size konfor sağlıyor.
vivo V21 kamera performansı ile öne çıkıyor
vivo V serisinin en iddialı olduğu noktalardan kamerası iyi işler çıkarıyor. 64 MP 4 eksenli OIS bulunan ana kamera f/1,79 diyafram açıklığıma sahip. Ek olarak bu ana kameranın GW3 sensöre sahip olduğunu söyleyelim. İkinci kamerası ise 8 MP f/2,2 120 derecelik geniş açı kamerası ve son olarak üçüncü kamera 2 MP f/2,4 4cm’ye kadar çekim yapabilen bir makro kamerası. Bu kameralar ile Yüksek Çözünürlük, Panorama, Canlı Fotoğraf, Yavaş Çekim, Hızlandırılmış, Pro, Ar çıkartmaları, Belge ve Çift pozlama modlarında çekim yapabilmek mümkün. 4K 30fps/1080p 60fps videolar çekebiliyorken 1080p 120fps ağır çekim yapabiliyorsunuz. Süper- Anti sarsıntı modu ile sabit videolar çekebilmenize olanak tanıyor. Resim İçinde Resim / İkili Görünüm şeklinde Dual-View videolar da çekebiliyorsunuz. Pro modunda ise 16MP RAW ve JPEG çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüğünde OIS destekli f/2,0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bulunuyor. OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu açtığınızda sabit videolar çekebiliyor. Spot ışığı özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da net fotoğraflar çekebilmeniz münkün. Ek olarak ön ve arka kamerada da gece modunu kullanabiliyorsunuz. Ön kamera ile 4K 30fps video çekim de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak OIS 1080p 30fps videoda açılabiliyor.
vivo V21 ile gün boyu kullanım sunan batarya
Batarya konusunda vivo V21 4000 mAh büyüklüğünde bir değer sunuyor. Günlük kullanımınızda Dimesity 800u işlemcisinin verimliliğini de arkasına alan V21 sizi yarı yolda bırakmıyor. Kutu içerisinden çıkan 33W hızlı şarj aleti ile kısa sürede %100 dolum sağlayabiliyor.
Günümüz standartlarını sağlayan ses performansı
vivo V21 kutu içerisinden çıkan kulaklık ve 3,5mm/Type-C dönüştürücü sayesinde multimedya tüketimini sağlayabiliyor. Ek olarak da sağ alt tarafa yerleştirilmiş bir mono hoparlörü bulunuyor. Ses yüksekliği ve kalitesi, bass, tiz ve midler rahat bir şekilde duyulabiliyorken vokal sesleri de berrak bir şekilde verebiliyor.
vivo V21: Güncel teknolojiye sahip
Günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran vivo V21 WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçeneklerini sizlere sunuyor. Hızlı bir indirme/yükleme işlemleri yapabiliyorken Bluetooth bağlantılısını da kolayca yapabiliyor. Kablosuz kulaklık bağlantısında ise sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.
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