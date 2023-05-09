Xiaomi bir süredir giriş segment için akıllı telefonlar üretiyor. Bu segmentte oldukça tercih edilen Çinli marka şimdi de Redmi 11 Prime isimli yeni giriş segment akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım. Redmi 11 Prime bugün Hindistan pazarında üç farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. Bu renkler; Peppy Purple, Playful Green ve Flashy Black olacak. Hindistan pazarında 160 dolar fiyat etiketi ile satılan Redmi 11 Prime’ın ilerleyen günlerde başka isim ile küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.

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Giriş segment akıllı telefon, Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran boyutu ise 6.58 inç. Akıllı telefonun ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel tercih edilmiş.

Redmi 11 Prime, kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti artık giriş segmentte görmeye alıştığımız bir yonga set. MediaTek Helio G99 yonga setine 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon 18W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelecek.

Redmi 11 Prime kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameranın yanında iki adet yardımcı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Xiaomi giriş segmentteki ataklarına hız kesmeden devam ediyor. Bakalım bu segmentteki diğer rakipleri Vivo, Oppo, Realme gibi markalar ne yapacak?