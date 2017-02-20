Dünyanın İlk Sürülebilir Uçan Motoruna Ait Video Yayınlandı

Dünyanın İlk Sürülebilir Uçan Motoruna Ait Video Yayınlandı

20 Şubat, 2017 Diğer 0 yorumlar

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Rusya merkezli drone firması Hoversurf geliştirdiği son prototip olan Scorpion-3 isimli tek koltuklu ve elektrikli hoverboard motorunun videosunu yayınladı.

Hoversurf tarafından yapılan açıklamaya göre hoverboard bir insanı rahatlıkla taşıyabiliyor. Şirket bunu geliştirirken motorsiklet ile quadrocopter modelerini birleştirme fikrinden yola çıkmış. Elektrikli cihaz hem amatörler hem de profesyoneller tarafından kullanılabilecek.

Scorpion 3’e benzer başka prototipler de mevcut. Malloy, Aeofex, E-volo ve Ehang önemli prototipler arasında yer alıyor. Uber’den Airbus’a kadar bir çok büyük şirket bu tarz araçlar için prototip geliştirmek için çabalıyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bazı araçlarda sona yaklaşmış gibi duruyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Savunma Bakanlığı ve Malloy Aeronautics’in birlikte geliştirdiği benzer bir araç tanıtılmıştı. Dubai Ulaştırma Bakanlığı ise bu yıl sonunda yolcu taşıma testleri için Ehang’e izin vermişti.

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