Dünyanın İlk 10 Çekirdekli Mobil İşlemcisi Helio X30 Nihayet Resmi Olarak Tanıtıldı!

İşte MediaTek’in en yeni işlemcisi.

Aylardır hakkında dedikoduları bulunan ve ilk defa kendisini Meizu Pro 7 ve Meizu Pro 7 Plus telefonlarla tanıtacak olan MediaTek işlemci yongası Helio X30 nihayet satışa çıktı. Diğer üst seviye rakiplerine karşı üstün mücadele göstermesi beklenen işlemci yongasının ilk benchmark sonuçları ne yazık ki beklenenin altında.

4GB belleğe sahip Helio X30’lu Meizu Pro 7‘nin çıkan AnTuTu benchmark sonucu telefonu Snapdragon 821’li Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi Mix ve Kirin 960’lı Huawei Mate 9‘un arkasına koyarak 141,982 puan elde edebildi. MediaTek’in ilk ve şu an için tek amiral gemisi işlemci yongası olan Helio X30’un bu sonucu karşısında uzmanların değerlendirmesi ileride daha iyi olacağı yönünde.