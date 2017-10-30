Dünyanın En Pahalı iPhone’u Türkiye’de Satılıyor!

Apple’ın yeni piyasaya süreceği merakla beklenen telefonu iPhone X’un Türkiye’deki 6.099TL fiyatı ile dünya genelinde satılan en pahalı iPhone modeli olma başarısı gösterdi.

Ülkemizdeki malum vergiler ve Dolar kuru gibi birçok sıkıntılar sebebiyle özellikle akıllı telefon fiyatları coşmuş durumda. Bu nedenle son dönemde 4.000TL bandında dolaşan telefon fiyatları 5.000TL’lik Note8 ile daha da yükseğe çıkmıştı. Ancak her sene en pahalı telefon olma başarısını gösteren Apple, ülkemizde özellikle iPhone X modeline biçtiği 6.100TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde dünya genelindeki iPhone X’in Apple Store fiyatlarını paylaşmıştık. Bu fiyatları TL bazına çevirdiğimizde ise oldukça garip bir sonuç çıkıyor.

Yukarıda görebileceğiniz sıralamaya göre dünyanın en ucuz Apple Store’dan alınabilen iPhone X modeli Japonya’da iken TL karşılığı 3.743TL oluyor. Türkiye dışındaki en pahalı iPhone modeli Rusya’da satılırken, bunun da TL bazındaki fiyatı 5.219TL oluyor. Ki bu bile yaklaşık 1.000TL fiyat farkı anlamına geliyor.

Ana vatanı ABD’de ise TL bazında 3.770TL’ye satılacak olan iPhone X, bu fiyatların bizzat Apple Store’un tabloda verilen ülkelerdeki internet sitesindeki fiyatların 30 Ekim tarihli güncel kura göre hesaplanması sonucu ortaya çıktığını belirtelim. Türkiye’deki iPhone X’in döviz kuruna göre Dolar fiyatı ise 1.650 Dolar’a denk geldiğinin altını çizmiş olalım.