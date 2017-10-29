iPhone X sizinde bilebileceğiniz gibi Türkiye satış fiyatı tam tamına 6.099TL olacak.

Günümüzde yeni çıkmış, son teknolojiye sahip ürünler her ne kadar dört rakamlı sayılara ulaşsa da, asıl soru bu ürünlerin yenisini almamıza ihtiyacımız olmadan ne kadar dayanabilecekleri olmalı. Her ne kadar iPhone X telefonları üzerinde detaylı bir performans testi yapılmamış olsa da Apple, iPhone X’de bulunan A11 Bionic çipin yavaşladığını bile görmeden yeni modelleri üzerinde çalışmaya başlayacak.

Bu sebeplerden dolayı fiyatı yalnızca Türkiye’de fazla görülmeyen yeni iPhone X, dünya genelinde de fiyat etiketi yüzünden büyük bir tepki almış durumda, tabi bu tepki her ne kadar satın alınmasını engellemeyecek de olsa.

Şu anda satış fiyatı en uygun görülen Amerika’da bile fiyatı 1.063 dolar olan iPhone X’in işte dünya genelinde açıklanmış, sahip olacağı fiyat etiketi: