Dünyanın en pahalı iPhone’u unvanını son zamlardan sonra elimize aldık. Apple ürünleri, genellikle yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, Türkiye’de iPhone 15 modellerinin satış fiyatlarındaki son artışlar, tüketiciler arasında büyük tartışmalara neden oluyor. Dünya genelindeki diğer ülkelerde 799 ila 1.599 dolar arasında değişen fiyatlarla satılan iPhone’lar, Türkiye’de çok daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyor. Özellikle iPhone 15 Pro Max’in 3.400 doların üzerinde satılması, Türkiye’yi dünyanın en pahalı iPhone satış rekorunu elinde tutan bir ülke haline getiriyor.

Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de!

Ancak, “dünyanın en pahalı iPhone’u” denildiğinde, genellikle Caviar gibi lüks markaların altın ve mücevherlerle süslenmiş özel tasarımlarını düşünürüz. Bu tür özel tasarım iPhone’lar, binlerce dolara satılabilir ancak asıl değerleri tasarım ve lüks malzemelerden kaynaklanır. Ancak Türkiye’deki durum, standart bir iPhone 15’in fiyatının olağanüstü derecede yüksek olmasından kaynaklanıyor.

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Türkiye’deki fiyat artışları, son zamanlarda Apple‘ın diğer ürünlerinde de görülüyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan M3 işlemcili MacBook Air’in fiyatları da Türkiye’de arttı. Türkiye, yüksek vergilerle bilinen bir ülke olduğundan, bu tür fiyat artışları tüketiciler üzerinde daha da büyük bir etki yaratıyor.

Özellikle iPhone 15 Pro Max’in fiyatındaki artış dikkat çekiyor. 1 TB depolama seçeneğine sahip bu model, 107.999 TL gibi astronomik bir fiyatla satılıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.599 dolara satılan aynı modelin neredeyse iki katı fiyatına denk geliyor. Bu durum, Türkiye’deki tüketicilerin Apple ürünlerine erişimini zorlaştırıyor ve birçok kişi için bu ürünler hayal haline geliyor.

Türkiye’deki asgari ücretle çalışan birçok insan için, iPhone 15 Pro Max gibi lüks bir ürünü satın almak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu durum, ülkedeki ekonomik eşitsizlikleri ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri de vurguluyor. Üstelik, Türkiye’de satılan her iPhone’dan Apple’dan daha fazla vergi alınıyor olması, durumu daha da ironik hale getiriyor.

Bu durumda, Türkiye’deki tüketicilerin Apple ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için hükümetin vergi politikalarını gözden geçirmesi ve daha adil fiyatlandırma politikaları oluşturması gerekiyor. Aksi halde, Apple ürünleri Türkiye’deki tüketiciler için sadece hayal olmaya devam edecek.