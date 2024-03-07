Katlanabilir telefon dünyasında dikkatleri üzerine çeken HONOR Magic V2, 5 Mart tarihinde SOHO House İstanbul’ da düzenlenen özel bir davet ile teknoloji basınıyla buluştu.

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HONOR Magic V2, tüm dünyadan sonra Türkiye’de de HepsiBurada aracılığıyla teknoloji tutkunlarıyla buluştu. 69.999 TL fiyatı ile satışa çıkan HONOR Magic V2, sepette ek 4.000 TL indirim ve 8.000 TL’ ye varan değiş-tokuş fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

HONOR Avrasya Bölge Başkanı Jason Liu, “Yeni katlanabilir modelimiz HONOR Magic V2 ile dünya çapında heyecan yarattık. HONOR Magic V2 dünyanın en ince içe katlanabilir telefonu, sadece 9,9 mm, bugüne kadar katlanabilir bir telefonun 1 cm’den daha ince olabileceği hayal bile edilemezdi. Tasarımıyla yarattığı farkın yanı sıra iş insanları için özel olarak geliştirilmiş, aynı anda iki sistem çalıştırabilen Paralel Space özelliğiyle de teknoloji dünyasında oyunu yenide kuruyor. Tüm bu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Magic V2’nin Çin ve Avrupa’daki başarısı, HONOR’un 1 milyon katlanabilir telefon satışını aşmasına yardımcı oldu.” Sözleriyle Magic V2‘nin dünya başarısına değindi.

HONOR Magic V2 ile katlanabilir akıllı telefonlarda “mükemmelliği” keşfedin

Dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir telefonu özelliğiyle HONOR Magic V2 birçok ilke imza atıyor. En ince ve en hafif olmasının yanı sıra katlanabilir telefonlar arasında ilk kez katlandığında 1 cm’in altına inen telefon olma unvanını da elde ediyor. İnce ve hafif tasarımı ile dünyayı kendisine hayran bırakan HONOR Magic V2, aynı zamanda türünün ilk örneği olan Süper Hafif Titanyum Menteşesi ile daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık konusunda da farkını ortaya koyuyor. Pil, ekran ve kullanıcı deneyimi gibi önemli iyileştirmelerle sektör kriterlerini yeniden şekillendiren HONOR Magic V2 üst düzey bir teknolojinin çıktısı olarak değerlendirildi.

HONOR Magic V2, 231 gr. ağırlığı ve katlandığında yalnızca 9,9 mm’ye kadar ince olan formuyla sektörün oyun kurucusu olarak yerini aldı. Ortalama kalınlığı 2,72 mm olan yeni nesil Silikon-Karbon-Çift Bataryaya özelliğini taşıyan HONOR Magic V2, ince ve hafif katlanabilir amiral gemisi gövdesinde 5.000 mAh’a kadar yüksek kapasite sağlarken, türünün ilk örneği olan Süper Hafif Titanyum Menteşe ile birlikte menteşe mekanizmasına sağlamlık ve dayanıklılık formlarını kazandırdı. Menteşenin 400.000’den fazla katlanmaya dayanmasını sağlayan bu teknoloji, SGS’nin güvenilir dayanıklılık sertifikası ile birlikte günde 100 kez katlandığında on yıla kadar kullanım ömrü sağlıyor.

Zarif kamerasıyla her anınıza eşlik ediyor

50MP ana kamera (f/1.9), 50MP ultra geniş kamera (f/2.0) ve 20MP telefoto kamera (f/2.4) içeren üçlü bir arka kamera ile donatılan HONOR Magic V2, öne bakan çift kamera kurulumunda ise iki adet 16MP kamera (f/2.2) ile destekleniyor. Sektör lideri 3840Hz PWM Karartma teknolojisini de destekleyen HONOR Magic V2 göz yorgunluğunu en aza indirgerken, uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcısına rahat görüntüleme sağlıyor.

İlk kez Paralel Alanı destekleyen HONOR Magic V2, iş ve yaşam verilerinin ayrı ayrı depolanmasına ve verilerin güvenli bir şekilde izole edilmesine de izin veriyor. Katlanabilir telefona ikinci bir telefon yerleştirilmiş gibi çift alanlı uygulamaları paralel olarak bağımsız bir şekilde çalıştırmayı mümkün kılıyor.