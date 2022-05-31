Kanadalı uçak üreticisi Bombardier, Cenevre’deki EBACE iş-havacılık konferansında 0.94 Mach seyir hızı ve 8000 nm menzile sahip yeni Global 8000 iş jetini duyurdu. Global 8000, süpersonik Concorde’dan buyana en yüksek seyir hızına ulaşan yolcu jet uçağı olacak. Uçağın 8000 deniz mili olan menzili Singapur’dan Los Angeles’a ve Londra’dan Perth, Avustralya’ya uçabilmesini sağlayacak.

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Global 8000, bir önceki modelin gövdesiyle daha üstün özellikler sunuyor

Bombardier CEO’su Éric Martel, EBACE konferansında düzenlediği basın toplantısında: “Global 7500 uçağının olağanüstü özelliklerinden yararlanarak müşterilerimize yeni bir çağın amiral gemisini sunuyor.” dedi. Uçakta hız ve menzili artırmak için Global 7500’ün GE Passport motorları modifiye edilecek. Bu sayede Global 7500’ün 7700 deniz mili olan menzili 300 deniz mili daha artmış olacak. Başlangıçta 8000 modelinin 7500 modelinden daha küçük bir gövde ve daha kısa menzile sahip olması düşünülmüş ancak daha sonra bundan vaz geçilmiş ve uçak 7500 ile aynı gövdede daha yüksek hız ve daha uzun menzile sahip olacak şekilde tasarlanmış.

İş jeti geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve NASA’ya ait FA-18 savaş uçağının da eşlik ettiği test uçuşlarında birkaç defa ses hızını da aşmayı başardı. Borbardier’den yapılan açıklamada bunun, vadedilen Mach 0.94’lük maksimum hızı sağlamada ve uçağı dünyanın en hızlı iş jeti haline getirmede önemli bir adım olduğu belirtildi.

Global 8000, Bombardier’in Pur isimli özel hava sirkülasyonu ve gelişmiş HEPA filtreleme sistemlerine sahip. Ayrıca uçak, 41.000 feet yükseklikte 2900 feet kabin irtifasıyla uçabiliyor. Global 8000; 2025 yılında hizmete girecek, 78 Milyon Dolar’dan satılacak.