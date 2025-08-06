Gelen son bilgilere göre, Türkiye’nin elektrik iletim altyapısı büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. Dünya Bankası tarafından sağlanan 748 milyon dolarlık uygun koşullu finansmanla birlikte, enerji sisteminde kapsamlı modernizasyon hedefleniyor. Bu adım, ülkenin yenilenebilir enerji hedefleriyle doğrudan örtüşürken, enerji güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da kritik bir rol oynayacak. Peki bu proje neleri kapsıyor?

Türkiye elektrik iletim sisteminde büyük dönüşüm başlıyor

“Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi” adıyla hayata geçirilecek olan bu büyük yatırım, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yürütülecek. Proje kapsamında sağlanan finansmanın 708 milyon dolarlık kısmı Dünya Bankası kredisi olarak verilirken, 38 milyon doları Temiz Teknoloji Fonu’ndan (TTF) kredi ve 2 milyon doları da hibe desteği olarak sunulacak.

Projenin ana hedefi, mevcut iletim sistemindeki yapısal engelleri ortadan kaldırmak ve iletim ağına ring yapısı kazandırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak. Bu çerçevede özellikle güneş ve rüzgar enerjisine yapılacak yatırımların önü açılacak. TEİAŞ’ın dijitalleşen ve daha dirençli hale gelen şebeke altyapısı ile birlikte elektrik arzının güvenliği artırılacak.

Yenilenebilir enerjiye geçiş süreci hız kazanacak

Proje, Türkiye’nin 2035 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği 120 gigavatlık güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü stratejisiyle doğrudan örtüşüyor. Aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Yaygınlaştırma Programı’nın yedinci aşaması kapsamında yürütülüyor.

Dünya Bankası Görev Ekibi Lideri Yeşim Akçollu, projenin sadece altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını vurgularken, bu dönüşümle birlikte Türkiye’nin elektrik sisteminin daha yeşil, dijital ve dayanıklı hale geleceğini ifade etti. Akçollu ayrıca, hem hanehalklarının hem de işletmelerin elektrik arzında daha güvenilir bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda dünyadaki en iddialı planlardan birine sahip olduğunu belirterek, bu projeyle ülkenin enerji güvenliğini artırırken, ithalata bağımlılığı azaltacağını ve özel sektör yatırımlarına daha elverişli bir ortam yaratılacağını söyledi.

Öte yandan bu projeyle birlikte, Türkiye’nin 2025 yılı itibarıyla uluslararası kuruluşlardan sağladığı uygun koşullu dış finansman toplamı yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış olacak.

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