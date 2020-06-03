Genel
DS 4, Opel’in Rüsselsheim’de üreteceği modellerden biri olabilir!
Opel‘in Rüsselsheim‘deki (Almanya) tesislerinde, mevcut planlara göre makyajlı Insignia ve yeni nesil Astra‘nın yanında, üçüncü bir araç olarak yeni DS modellerinden birinin üretilmesi planlanıyor.
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Haber içeriğine istinaden öncelikle, Opel’in 2017 yılında PSA Grubu çatısı altına girdiğini hatırlatalım. 2021 yazından itibaren yeni nesil Astra’nın üretime gireceği Rüsselsheim’deki yatırımlar, PSA Grubu’nun EMP2 platformuna uygun halde yapılacak. Bu sayede elektrikli modeller de dahil olmak üzere gelecekte, rahatlıkla başka modellerin üretimini yapabilir bir yer haline gelecek.
Bu bilgiler ile söz konusu DS modelinin, DS 7 Crossback modelinde de kullanılan EMP2 platformunda yükseleceği ihtimali güçleniyor. Halihazırda testleri süren DS 4‘ün ise bu altyapıyı kullanması bekleniyor. Bu yüzden henüz gizli olan üçüncü aracın DS 4 olma ihtimali bir hayli yüksek. EMP2 platformu, plug-in hibrit sistemlere de uygun bir yapıda olduğu için ikinci nesil DS4‘ü, plug-in hibrit olarak da görebiliriz.
“PSA’nın bu stratejik kararı, ana tesisimize ve kalifiye çalışanlarımıza duyulan büyük güveni ifade ediyor. Bu yatırım, geniş ürün yelpazesiyle uzun vadede Rüsselsheim bölgesinde otomobil üretimini güçlendirecek.” dedi, PSA yönetim kurulu üyesi ve Opel’in patronu Michael Lohscheller.
Rüsselsheim tesisinin geniş bir elektrikli araç üretim tesisine dönüşmesi, M1X manuel şanzımanın kullanımdan kalkmasına sebep olacak. Aşamalı olarak 2021 sonuna doğru üretimi duracak olan Astra K ile birlikte 6 vitesli sistemin de sonu gelecek.
Aksesuar
Huami Amazfit Bip S tanıtıldı
Huami, yeni akıllı saati olan Amazfit BIP S modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni saati Apple Watch’a benzer tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin bir alt markası olan Huami, uygun fiyatlı giyilebilir teknolojik ürünler konusunda popüler bir marka olarak tanıtıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde tanıtılan Amazfit Ares‘in ardından bugün de Amazfit Bip S akıllı saatini tanıttı.
Huami Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı saatine kişisel sağlık verilerinin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren “Huami-PAI” desteğini de entegre etmiş durumda.
1.28 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı saat, 176×176 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklı olan Huami Amazfit Bip S’in içinde 200 mAh değerinde bir pil yer alıyor. 2,5D Corning Gorilla Glass 3 koruma ile gelen saatin, Bluetooth 5.0 ve dahili GPS ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Kızıl Turuncu, Sıcak Pembe, Beyaz Kaya ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renkle satışa sunulacak olan Huami Amazfit Bip S, günlük kullanımda 15 gün, aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı vadediyor. Son olarak söz konusu akıllı saat, 65 dolarlık bir etiket fiyatına sahip.
Huami Amazfit BIP S modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı
- Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)
- Konum: GPS + GLONASS
- Su Direnci: 5 ATM
- Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı
- Batarya: 200 mAh – 40 güne kadar kullanım imkanı
- Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm
- Ağırlık: 31 gram
Apple
Apple iPad Air 4, USB-C ile geliyor!
Apple firmasının yeni tableti iPad Air 4 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre cihaz USB-C girişi ile piyasaya çıkacak.
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Apple iPad Air serisi için Lightning girişe elveda deme zamanı!
Apple, tablet rekabetinde yerini sağlamlaştırmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Firma Air serisi için yeni bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iPad Air 4 için kolları sıvayan Apple, görünüşe göre yeni tasarım anlayışını bu cihazda da sürdürecek. Ortaya çıkan son gelişmeler ile birlikte firma yeni cihazı için USB-C girişi eklemeyi düşünüyor. Çinli haber sitesi MyDrivers, yeni iPad Air serisinin artık Lightning girişli olmayacağını iddia etti. Ayrıca seri tasarım anlamında da önemli değişikliklere sahip olacak gibi gözüküyor.
Ortaya çıkan diğer iddialara göre iPad Air 4, tam 11 inçlik ekran boyutuna sahip olacak. iPad Pro cihazlarına yaklaşacak olan seri, daha ince çerçeveli bir görünüme sahip olabilir. Öte yandan firmanın Touch ID özelliğinden de vazgeçmeyeceği düşünülüyor. Hal böyle olunca görünüşe göre oldukça büyük bir tablet ile karşılaşacakmışız gibi gözüküyor. Ayrıca cihazın içerisinde iPhone 11 ve SE 2020 cihazlarında gördüğümüz A13 Bionic işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Daha detaylı teknik bilgilerin henüz ortaya çıkmadığı bilinen iPad Air 4 serisi hakkında net bir çıkış tarihi de belirtilmemekte. Salgın sürecinde iPad talepleri artan Apple, ne zaman bu konuda resmi bir açıklama yapacak bekleyip göreceğiz.
Genel
2021 BMW 4 Serisi tanıtıldı!
Geçen sene Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan BMW Concept 4‘ten ilham alınarak tasarlanan yeni nesil BMW 4-Serisi, bugün öğle saatlerinde online olarak tanıtıldı.
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2. nesil 4-Serisi, eski nesline göre daha keskin tasarım çizgilerine sahip. Araç, eski nesline göre hatırı sayılır miktarda büyüdü. Yeni 3-Serisi ile kıyaslandığında 56 mm daha uzun, 25 mm daha geniş, 56 mm daha alçak ve arka iz açıklığı 25 mm daha geniş. Bagaj hacmi ise 440 litre olarak açıklandı.
Sızıntıların ortaya çıktığı ilk günden beri en çok konuşulan konu, dikey olarak büyüyen böbrek ızgara oldu. Fakat yine de araç, Alman üreticinin lüks ve sportif hatlarını başarıyla temsil ediyor gibi görünüyor.
Aracın dış tasarımına genel olarak baktığımızda küçük bir 8-Serisi gibi görünüyor. Önden arkaya doğru gidildikçe giderek genişliyor gibi görünen bir omuz çizgisi aracın duruşunu güçlendiren detaylar arasında. Ön ve arka LED far grupları, önceki nesle göre incelen tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.
İç mekanda ise 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı ve opsiyonel 12.3 dijital gösterge paneli, yeni tasarıma sahip orta konsol, yeni direksiyon simidi ve yeni koltuklar göze çarpan ilk detaylar arasında yer alıyor. Eski nesline göre akustik ve termal konforun hissedilir derecede arttığı söyleniyor. Sunroof paneli ise eskiye göre 24 mm daha büyüyen araçta, yeni 3 bölgeli otomatik klima standart olarak geliyor. Welcome Light Carpet özelliğine sahip ortam aydınlatması, Harman Kardon surround ses sistemi ve BMW Display Key ile uzaktan kontrol edilebilen ısıtıcı gibi özellikler de yeni 4-Serisi’yle alınabiliyor.
Yeni 4-Serisi’nin sunduğu diğer teknolojiler
El hareketleriyle kontrol edilebilen iDrive sistemi, sesle kontrol edilebilir BMW Akıllı Kişisel Asistan‘ı da içeriyor. Apple CarPlay ve Android Auto da araçta unutulmamış. Yeni bulut temelli BMW Maps navigasyon sistemi araçta standart olarak geliyor. Gerçek zamanlı trafik bilgisi verebilen sistem, eski nesildeki sisteme göre daha hızlı ve hassas bir hale getirilmiş. Yeni nesil BMW Head-Up Display, eskisine göre %70 daha geniş yansıtma alanına sahip. Dijital gösterge panelinde 3 boyutlu çevre görselleştirici yer alıyor. Bu özellik ile aracın ve çevrenin modellemesi ekrana yansıtılarak sürücüye kolaylık sağlamak amaçlanmış. Ayrıca aktif yardım sistemleri de araçta yer alıyor.
Ön ve arka park sensörleri standart olarak gelirken, sizin yerinize aracı kontrol ederek park etmenizi kolaylaştıran opsiyonel Park Asistanı, artık aracı park alanından çıkarmanıza da yardımcı oluyor. Park Asistanı Plus opsiyonu ise Park View, Panaroma View, 3D Top View ve Remote 3D View özelliklerine sahip olacak. Ayrıca BMW Drive Recorder özelliği, aracın çevresinin 40 saniyeye kadar video kaydını tutabiliyor.
Motor seçeneklerine baktığımızda ise en üstte M440i xDrive yer alıyor. Ayrıca bu seçenek, şimdiye kadar 4-Serisi modelleri arasındaki ilk M Performance modeli olma özelliğini de taşıyor. Turboşarjlı 3.0 litre sıralı 6 silindirli motor, 374 beygir güce sahip. 8 ileri otomatik şanzımanla alınabilen bu motorda, ekstra 11 beygir katkıda bulunan 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. Yeni M4 gelene kadar en güçlü model M440i xDrive olacak. Diğer motor seçenekleri ise şu şekilde:
BMW 420i:
- 1998 cc, sıralı 4 silindir
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 184 beygir güç, 300 Nm tork
- 0-100: 7.5 saniye
- Ortalama tüketim: 5.6 l/100 km
- Avrupa’da 45 bin 800 €’dan başlıyor
BMW 430i:
- 1998 cc, sıralı 4 silindir
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 258 beygir güç, 400 Nm tork
- 0-100: 5.8 saniye
- Ortalama tüketim: 5.9l/100 km
- Avrupa’da 50 bin 800 €’dan başlıyor
BMW M440i xDrive:
- 2998 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 374 beygir güç, 500 Nm tork
- 0-100: 4.5 saniye
- Ortalama tüketim: 6.9 l/100 km
- Avrupa’da 66 bin 900 €’dan başlıyor
BMW 420d:
- 1995 cc, sıralı 4 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 190 beygir güç, 400 Nm tork
- 0-100: 7.1 saniye
- Ortalama tüketim: 4.1 l/100 km
- Avrupa’da 48 bin 300 €’dan başlıyor
BMW 420d xDrive: BMW 420d’den farklı olarak,
- 0-100: 7.4 saniye
- Ortalama tüketim: 4.4 l/100 km
- Avrupa’da 50 bin 800 €’dan başlıyor
BMW 430d xDrive:
- 2993 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 286 beygir güç, 650 Nm tork
- 0-100: 5.2 saniye
- Ortalama tüketim: 6.2 l/100 km
- Mart 2021‘de satışa sunulacak
BMW M440d xDrive:
- 2993 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 340 beygir güç, 700 Nm tork
- 0-100: 4.7 saniye
- Ortalama tüketim: 6.7 l/100 km
- Mart 2021‘de satışa sunulacak
Yeni BMW 4-Serisi’nin Kasım 2020’de satışa çıkması bekleniyor.