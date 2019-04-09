AirPlay desteğini kaldıran Netflix’in can sıkıcı bahanesi

Artık hepimizin evinde ve cebinde olan Netflix‘ten en sevdiğimiz dizileri ve filmleri izlemek oldukça kolay; ya da en azından kolaydı. İstediğimiz içeriği açtıktan sonra, telefonumuzdan tek tuşa basarak filmimizi ya da dizimizi televizyona yansıtıyorduk. Ancak Netflix; iPhone, iPad, Apple TV ve diğer AirPlay 2 uyumlu cihazlarda bu kolaylığı kaldırmaya oldukça kararlı.

Netflix ve Apple arasındaki rekabet savaşa döndü!

Netflix, AirPlay desteğini sessizce çekti. MacRumors ise; bu tür bir hamlenin, teknoloji oyuncuları arasında yeni bir savaş olarak algılanabileceğini yazdı. Birkaç hafta önce Apple, Netflix’in bir parçası olmadığı yepyeni Apple TV deneyimini ve Netflix’i doğrudan rakip konuma getiren kendi Apple TV + platformunu tanıttı.

Ancak daha sonra Netflix, The Verge’e yaptığı açıklamada AirPlay desteğini ‘teknik sınırlama’ nedeni ile kaldırdığını doğruladı. Netflix sözcüsü; ‘Cihazları sertifikalandıramadığımızdan, hangi cihazın hangisi olduğunu ayırt edemiyoruz. Bu yüzden de desteğini kapatmak zorunda kaldık.’ dedi. Orijinal açıklama bundan biraz daha uzun;

Üyelerimizin kullandıkları cihazlarda harika bir Netflix deneyimi yaşadıklarından emin olmak istiyoruz. AirPlay desteğinin üçüncü taraf cihazlara yayılması ile, cihazlar arasında (Apple TV nedir?) ayırt etme veya bu deneyimleri belgelendirmenin herhangi bir yolu yoktur. Bu nedenle de, kalite standartlarımızın karşılandığından emin olmak için Netflix AirPlay desteğini kaldırmaya karar verdik. Üyelerimiz, Apple TV ve diğer cihazlarındaki Netflix uygulamasına erişmeye ve kullanmaya devam edebilir.

Netflix’in bu açıklaması, teknoloji dünyası içinde saçmalık olarak karşılansa da, bu olayın daha önce de tanık olduğumuz teknoloji devleri arasında çıkan savaşlara dönmemesini ve en kısa zamanda AirPlayîn Netflix’te tekrar destekleneceğini umarız.