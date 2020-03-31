Dronelar, Covid-19 ile verdiğimiz mücadeleye katılıyor!

Kulağa biraz bilim kurgu gibi gelse de; dronelar, insalığın Covid-19 salgını ile mücadelesine katılıyor. Benzer bir uygulamayı daha önce Çin’in yaptığını sitemizden duyurmuştuk. Hatırlarsanız, DJI Agras tarım ilaçlama dronelarını, salgınla mücadele amaçlı olarak; dezenfekte işlemi yapmaya yönelik modifiye ederek yapmıştı. Şimdi ise Avustralya’da üzerinde çalışılan yeni yöntem, droneların salgın ile mücadelede kullanılmasına farklı bir bakış açısı getiriyor.

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Dronelar, Covid-19 ile mücadelede nasıl bir görev üstlenecek

Drone üreticisi Draganfly, bir süredir dronelar üzerine yapay zeka destekli termal kamera monte edip işleme sunabilmek için çalışıyordu. Yapay zeka destekli bu görsel sistem, kişilerin vücut sıcaklığını, solunum ve kalp atış verilerini uzak mesafelerden tespit edebilecek. Hatta toplu alanlarda hapşıran kişileri anında tespit edebilecek. Draganfly’ın “The Vital Intelligent Project” adını verdiği bu proje, gerekli sağlık tetkiklerini yapacak sistemleri geliştirebilmek için; University of South Australia ve Avustralya Savunma Bakanlığı’nın da desteğini aldı.

Cihaz, genel adıyla bir “salgın droneu” olarak sınıflandırıldı. Sadece Covid-19 için değil; bütün bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme amaçlı olarak kullanılabilecek. Bildiğimiz üzere Covid-19 gibi pandemilerde yayılımın gerçekleşmeden; potansiyel taşıyıcı olabilecek bireylerin, erkenden tespit edilip gerekli testler uygulanarak, sonuca göre izole edilmesi çok önemli.

Sayılar üzerinden konuşacak olursak; bu dronelar, insanlara yaklaşmadan, 60 metrelik bir uzaklıktan bireylerin ateşini ölçebilecek. Ve bu ölçümler ile ilgili bir hata henüz tespit edilmedi. Bildiğimiz üzere sadece ateş ölçümü Covid-19 salgını ile mücadelede yeterli bir önlem değil. Aynı zamanda solunumu ve kalp atışlarını gözlemleyebilecek olan bu dronelar, umuyoruz mücadeleyi bir adım daha öteye taşıyabilir. Cihazlar üzerinde araştırmalar devam edecek. Umarız en kısa sürede gerekli standartlara sahip salgın droneları üretilebilir ve insanlığın Covid-19 salgını ile mücadelesinde aktif bir rol almaya başlarlar.

Eve kapalı kaldığımız ve hayatın normale dönmesini dilediğimiz şu günlerde, umut verici haberler duyabilmek bizleri bir nebze olsun rahatlatıyor. Bu droneların salgının yayılımını engelleyebilme potansiyeli ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!