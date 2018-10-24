Drone kullanımına yeni düzenleme

Drone için Bilgi Teknolojileri Kurumu yeni bir düzenleme yapıyor. Yapılan düzenlemeye göre drone’ların kullanım frekansları değişecek. Aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de drone’ların kayıt sistemi ile ilgili bazı değişiklikler getirecek.

İlginizi çekebilir: ASUS, Forbes 2018 Global 2000 “Dünyanın En Saygın Şirketleri” listesine girdi

Şehirlerde uçuş alanları oluşturulacak

Şuanda yürürlükte bulunan mevcut yönetmelik kapsamında 500 gram üstü dronların e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerekirken, yeni düzenleme ile birlikte bu ağırlık sınırı grama kadar düşecek. Kayıt takiplerinde bandrol seçeneği de ön plana çıkacak.

Satın alınan drone’un kaydı kullanıcıların inisiyatifine bırakılmak yerine, bandrol kayıt zorunluluğu ithalatçı firmaya bırakılacak. Yeni düzenleme ile şehirlerde sportif ve hobi amaçlı drone uçurula bilecek alanlar belirlenecek. Bu alanlarda izin almadan hobi amaçlı uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Diğer alanlarda uçurmak için ise drone’un kaydı yapılmış ve o alanda uçurulması için gerekli izinlerin alınmış olması gerekecek.