Dreametech, Dreamebot serisi akıllı robot süpürgelerinin amiral gemisi modeli L10s Ultra’yı Türkiye’de satışa sundu. DreameBot L10s Ultra, Dreametech’in en ileri teknolojilerini bir arada bulunduran, tam otomatik bir robot süpürge ve paspas işlerini bir arada yapan robot süpürge modeli olarak dikkat çekiyor.

Tam Otomatik Temizlik

DreameBot L10s Ultra, kullanıcı dostu özelliklerle donatılmış tam otomatik temizlik deneyimi sunarak evdeki en büyük işi üstleniyor. Evdeki tozu topladıktan sonra şarj ünitesinde yer alan otomatik toz toplama sistemi, 3 litrelik geniş bir toz torbası kullanarak robotun tozunu topluyor ve 60 güne kadar sürekli temizlik sağlıyor. Ayrıca, otomatik halı tespit özelliği sayesinde halılar algılandığında emiş gücünü artırarak daha etkili bir temizlik yapabiliyor. Böylece batarya süresi de zemine göre en uzun hale getirilmiş oluyor.

Yapay Zeka Navigasyonu ile Üs Seviye Verimlilik

DreameBot L10s Ultra, eski nesillere göre daha gelişmiş yapay zeka navigasyonuyla evinizde akıllı temizlik yapıyor. RGB kamera ve 3D sensörü sayesinde evinizin düzenini öğrenerek temizlik stratejilerini buna göre adapte ediyor. Ayrıca, her çeşit engeller, farklı zemin türleri ve oda düzenlemelerine bağlı olarak en uygun temizlik yolları oluşturuyor.

Güçlü Motor İle Derinlemesine Temizlik

DreameBot L10s Ultra’nın 5.300 Pa güçlü emiş gücü,evde toplanması gereken her kiri, tüyü ve saçları toplamada büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, otomatik halı tespit özelliği sayesinde halılar algılandığında emiş gücünü artırıyor. Bunun yanı sıra, sağlam lastik fırça çeşitli zemin türlerinde etkili bir temizlik sunarken saç dolanmalarının da önüne geçiyor.

Zemin Bakımı ve Temizliği

DreameBot L10s Ultra, her türlü zeminde üstün bir bakım ve temizlik sağlıyor. İki adet döner paspas, diğer marka ve modellere nazaran gerçek bir paspas deneyimi sağlamak adına dönerek zeminlerinizi kusursuz bir şekilde temizliyor. Büyük 2,5 litrelik su tankı, geniş bir alanı rahatlıkla temizleyebiliyor. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, diğer modellerdeki paspası kendinizin temizleme derdi ortadan kalkıyor ve şarj ünitesinde paspaslar otomatik olarak temizleniyor ve kurutuluyor.

Kendinize Özel Temizlik Deneyimi

Dreamehome uygulaması ile çok katlı evler ve balkonlar için birden fazla harita oluşturabilir, odaları bölebilir, sanal duvarlar oluşturabilir ve temizlik programlarını ve rutinlerini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, sesli asistan entegrasyonu sayesinde temizliği istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz.

DreameBot L10s Ultra Teknik Özellikleri

Navigasyon: LDS

LDS Nesnelerden Kaçınma: AI (Yapay Zekâ)

AI (Yapay Zekâ) Emiş Gücü: 5.300 Pa

5.300 Pa Dahili toz kapasitesi : 350mL

: 350mL Dahili su tankı: 80 mL

80 mL Vakumlama ve Paspaslama: Kauçuk fırça + paspas

Kauçuk fırça + paspas Halıda emiş gücü artırma: Var

Var Pil Kapasitesi: 5.200 mAh

5.200 mAh Çöp İstasyonu: Otomatik Boşaltmalı

Otomatik Boşaltmalı Çöp Torbası Kapasitesi: 3 Litre

DreameBot L10s Ultra, Kasım ayına özel 30 Kasım tarihine kadar Hepsiburada’da kampanyalı satış fiyatı ile satışa sunuluyor. Güncel fiyat bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.