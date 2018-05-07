Doughlings: Arcade, Steam’de yerini aldı

Eskilerin tuğla kırma oyunlarını özleyenler ve Arcade aksiyonunu tekrar yaşamak isteyenler için Doughlings: Arcade artık Steam’de. Türkiye’den Hero Concept oyun stüdyosu tarafından yayınlanan oyun, reflekslerine güvenen oyuncuları bekliyor.

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Oyun 90 farklı bölüme sahip

Tuğla kırma türüne yeni bir bakış açısı getiren Doughlings: Arcade, içinde barındırdığı farklı karakterleri, özel güçleri, geliştirme özellikleri ve 90 farklı bölüm ile keyifli bir oyun tecrübesi sunuyor. Ayrıca bölüm editörü sayesinde de oyunculara kendi bölümlerini yaratma ve diğer oyuncularla paylaşma imkanını veriyor.

Oyun, altı farklı karakter moduna sahip ve bölüm editörü ile kendi bölümünü tasarlayıp oyun içinde onlarca yeni başarıma ulaşabiliyorsun.

Doughlings: Arcade’i bir hafta boyunca %20 indirim ile 8.4 TL gibi ucuz bir fiyata satın alabilirsiniz.

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Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.