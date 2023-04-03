Google CES 2022’de, Android’in Windows ekosistemiyle entegrasyonunu çeşitli şekillerde nasıl geliştirdiğinden bahsetti. Nearby Share, Microsoft’un masaüstü işletim sistemi için vaat ettiği özelliklerden biriydi. Şimdi, teknoloji devi Windows için beta Nearby Share uygulamasını kullanıma sunarak mobil ve PC arasında dosya aktarımını çok ama çok daha kolay hale getirdi. Uygulama Windows 10’un 64-bit ve üzeri sürümü üzeri desteklenecek.

Özelliğin çalışması için bilgisayarınızın WiFi ve Bluetooth’unu açmanız gerekecek, ancak olası spam mesajlarını savuşturmak için cihazınızı kimlerin görebileceğini ve size dosya gönderebileceğini seçebilirsiniz. Cihaz görünürlüğü ayarının açılır menüsü altında, bilgisayarınızı herkese, kişilerinize, yalnızca kendi cihazlarınıza veya şu anda hiç kimseye görünür kılmayı seçebilirsiniz. Son seçeneği seçmediğiniz sürece, bir Android cihaz, uygulama açık veya yalnızca arka planda çalışıyor olsa da bilgisayarınızla dosya paylaşabilecektir.

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Bilgisayarınızdan bir Android telefona dosya göndermek için, dosyaları Yakın Paylaşım uygulamasına sürükleyip bırakmanız veya üzerlerine sağ tıklayıp Yakın Paylaşım seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Her iki cihaza da sahipseniz ve ortak bir Google hesabında oturum açmışlarsa, alıcının ekranı kapalı olsa bile aktarımlar otomatik olarak kabul edilir. Yalnızca her iki cihazın da birbirine 16 fit mesafede olması gerektiğini unutmayın.

Google, Nearby Share uygulamasını bazı istisnalar dışında ABD ve dünya genelindeki çoğu ülke için yayınladı. Ayrıca, beta uygulaması şu anda yalnızca Android telefonlar ve tabletlerle çalışırken, şirketin ekosistemi genelinde uyumluluğunu genişleteceğini söyledi.