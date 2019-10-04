Genel
Dopamin orucu, Silikon Vadisi’nin yeni trendi oldu
Dopamin orucu, Silikon Vadisi’nin yeni trendi oldu. Business Insider sitesindeki bir haberde, ABD’nin California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi‘nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde “dopamin orucuna” başladığı belirtildi.
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Teknolojinin dünyadaki merkezi Silikon Vadisi’nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı artıyor. Bunun sebebi olarak Amerikalıların günde ortalama olarak 11 saatini medya iletişim araçlarını kullanarak geçiriyor olması. ABD’de yapılan araştırmalar insanların her zamankinden çok daha fazla dijital içerik tükettiğini gösteriyor. Bu içerik tüketimi, beynin ödül algısını oluşturan bölümünü harekete geçirerek alışkanlık ve hatta bağımlılık yaratıyor.
Dopamin, beynin salgıladığı özel işlevli bir hormon. Beynin, öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkiyi de kontrol ediyor. San Francisco’da yaşayan psikiyatrist Dr. Cameron Sepah ise “dopamin orucu” terimini ortaya atan uzman. CEO’larla ve yatırımcılarla çalışan Sepah, teknolojinin de yemeğin de ofis yaşamında bağımlılık yaratan unsurlar olduğunu vurguluyor.
Dopamin orucu için Twitter yerine kitap
Sepah, yeme alışkanlıklarını temel alan aralıklı orucu örnek göstererek teknolojiden sürekli olarak uzak durmanın mümkün olmadığını ancak belli bir süre için bunun gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Instagram, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde dolanmak ya da Twitter’daki yazıları okumak beynin dikkat süresini düşürdüğü gibi duygularımızı kontrol altına almayı da zorlaştırıyor.
Sürekli uyarıcılara maruz kalmak zamanla dopamine duyulan hassaslığı azaltıyor; Sepah bunu “dopamin hacking” olarak tanımlıyor. O yüzden Sepah’a göre geceleri bilgisayarı kapatmak, hafta sonları boş zaman geçirmek ve tatile çıkmak bununla başa çıkmak için iyi yöntemler. Sepah ayrıca Twitter’da vakit geçirmek yerine bir kitap okumanın bile faydalı olacağı görüşünde.
Genel
Instagram Threads uygulamasını duyurdu
Instagram, Threads isimli yeni bir uygulamasını kullanıma sundu. Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bugün geniş kitlelere ulaşabilen başarılı bir uygulama haline geldi. Sık sık yayınladığı güncellemelerle uygulamaya yeni özellikler kazandıran şirketin yeni ürünü ise Threads uygulaması oldu.
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Instagram’ın bir süredir üzerinde çalıştığı içerik odaklı yakın arkadaş ile sohbet uygulaması Threads indirmeye sunuldu. Threads için Direct özelliğinin daha gelişmiş hali ifadesi kullanılıyor. Kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek olan Threads uygulaması, Instagram’daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.
Threads uygulaması, Instagram ile uyumlu olacak ve Instagram’ın şu anki mesajlaşma sistemine benzer özellikler taşıyacak. Uygulamada kimlerin size ulaşabileceğini belirleyebiliyor ve en yakın arkadaşlarınızla etkileşiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza ait özel gelen kutusu ve bildirimler de mevcut olacak ayrıca bu mesajlara Instagram’da da erişmeye devam edilebilecek. Uygulama içerisinden yakın arkadaş listesi de oluşturabiliyorsunuz.
Threads, SnapChat gibi uygulama açıldığında direkt kamera erişimi sağlayacak. Filtre, etiket gibi özelliklerin ekrana birkaç dokunma ile yapılabileceğini belirten şirket kullanımı kolay bir uygulama olacağının altını çizdi. Şirket, geliştirdiği bu yeni uygulamayla, Snapchat ve TikTok kullanıcılarını da kendine çekmeyi planlıyor. Instagram Threads uygulamasının, ne zaman ülkemizde kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.
Genel
WhatsApp için ortaya çıkan ciddi GIF tehlikesi!
WhatsApp, bu sefer can sıkıcı duran bir güvenlik açığı ile gündemde. WhatsApp açığı, kötü niyetleri kişilerin GIF’lerle kullanıcıları kandırmasına izin veriyor.
Popüler mesajlaşma uygulamasında kullanımın daha iyi hale gelmesi için yenilikler yapılıyor, ancak bu yeni özellikler zaman zaman olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. Bilindiği üzere WhatsApp’a uzun zaman önce GIF oluşturma ve gönderme özelliği gelmişti. Şimdi yeni bir rapora göre GIF özelliğinin altında büyük bir güvenlik açığı var.
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WhatsApp uygulamasının yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hacker’lar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF’leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor. Yani siz farkında olmadan bu GIF’i telefonunuza yüklediğinizde sizin haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraf ve diğer özel dosyalarınız hacker’ların kontrolüne geçiyor.
Genellikle Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor.
Şirket, WhatsApp üzerinde bulduğu açığı Facebook’a bildiren Awakened’ın ardından yeni bir güncelleme yayınladı. Kullanıcıların bu hatadan kurtulması için, yayınlanan 2.19.244 veya daha üst bir sürüme güncellenmesi gerektiği belirtildi.
Konu hakkında bir açıklama yapan şirket, bu sorundan kimsenin etkilenmediğini belirtiyor. Ayrıca WhatsApp sözcüsü, “ Sorun geçen ay rapor edildi ve hızlı bir şekilde ele alındı. Bunun elbette herhangi bir kullanıcıyı etkilediğine inanmak için hiçbir nedenimiz yok, her zaman kullanıcılarımıza en son güvenlik özelliklerini sağlamak için çalışıyoruz. “dedi.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Çin’de telefon üretimine son verdi
Samsung, Çin’de cep telefonu üretimine son verdiğini açıkladı. Çarşamba günü açıklama yapan Samsung yetkilileri, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkılaştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti.
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Haziran ayında benzer şekilde başka bir fabrikasında üretimi askıya alan Samsung, Huizhou kentinde olan tesisini kapatarak Çin’deki telefon üretimine son verdi. Ayrıca Sony de Pekin’deki akılı telefon tesisini kapattığını, bundan sonra yalnızca Tayland’da akıllı telefon üretimi yapacağını açıklamıştı. Her şeye rağmen Apple hala Çin’de üretim yapmaya devam ediyor.
Cape Investment & Securities’in analisti Park Sung-soon‘a göre, Çinli tüketiciler uygun fiyatlı cihazlar için yerel markalara ve birinci sınıf modeller için diğer markalara yönelince Samsung şirketinin Çin’deki pazar payı %1’e kadar geriledi. Güney Koreli teknoloji devinin, Çin’deki pazar payı 2013’ün ortalarında % 15 civarındaydı.
Park Sung ayrıca, “Çin’de insanlar yerli markalardan düşük fiyatlı akıllı telefonlar ve Apple veya Huawei’den yüksek kaliteli telefonlar satın alıyorlar. Samsung’un payını canlandırmak için çok az umudu var “ dedi.
Ülkedeki artan iş gücü maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketlerin daha cazip ülkelere taşınmasına neden oluyor. Samsung, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde üretim kapasitesini artırıyor.
Samsung, üretim ekipmanlarının pazar gereksinimlerine ve küresel stratejilere dayalı olarak başka sahalara aktarılacağını söyledi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, Çin’de akıllı telefon satışına devam edecek. Şirket, Çin’deki tesisin kapasitesi ve çalışan sayısı hakkındaki soruları geri çevirse de 2017 yılındaki raporlara göre 6,000 çalışan ile birlikte 63 milyon ünite üretim kapasitesinin olduğu bilinmekte.