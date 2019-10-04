Dopamin orucu, Silikon Vadisi’nin yeni trendi oldu. Business Insider sitesindeki bir haberde, ABD’nin California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi‘nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde “dopamin orucuna” başladığı belirtildi.

İlginizi çekebilir: WhatsApp, kendini imha eden mesaj özelliğini test ediyor!

Teknolojinin dünyadaki merkezi Silikon Vadisi’nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı artıyor. Bunun sebebi olarak Amerikalıların günde ortalama olarak 11 saatini medya iletişim araçlarını kullanarak geçiriyor olması. ABD’de yapılan araştırmalar insanların her zamankinden çok daha fazla dijital içerik tükettiğini gösteriyor. Bu içerik tüketimi, beynin ödül algısını oluşturan bölümünü harekete geçirerek alışkanlık ve hatta bağımlılık yaratıyor.

Dopamin, beynin salgıladığı özel işlevli bir hormon. Beynin, öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkiyi de kontrol ediyor. San Francisco’da yaşayan psikiyatrist Dr. Cameron Sepah ise “dopamin orucu” terimini ortaya atan uzman. CEO’larla ve yatırımcılarla çalışan Sepah, teknolojinin de yemeğin de ofis yaşamında bağımlılık yaratan unsurlar olduğunu vurguluyor.

Dopamin orucu için Twitter yerine kitap

Sepah, yeme alışkanlıklarını temel alan aralıklı orucu örnek göstererek teknolojiden sürekli olarak uzak durmanın mümkün olmadığını ancak belli bir süre için bunun gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Instagram, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde dolanmak ya da Twitter’daki yazıları okumak beynin dikkat süresini düşürdüğü gibi duygularımızı kontrol altına almayı da zorlaştırıyor.

Sürekli uyarıcılara maruz kalmak zamanla dopamine duyulan hassaslığı azaltıyor; Sepah bunu “dopamin hacking” olarak tanımlıyor. O yüzden Sepah’a göre geceleri bilgisayarı kapatmak, hafta sonları boş zaman geçirmek ve tatile çıkmak bununla başa çıkmak için iyi yöntemler. Sepah ayrıca Twitter’da vakit geçirmek yerine bir kitap okumanın bile faydalı olacağı görüşünde.