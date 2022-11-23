2020’de Mazda, ünlü döner motorunu MX-30 EV Crossover’ı için bir menzil genişletici biçiminde yeniden canlandırma planlarını açıkladı. Şimdi şirket onu tanıtmaya hazır ve ilk çıkışını önümüzdeki yıl 13 Ocak’ta Brüksel Otomobil Fuarı’nda göreceğiz.

Şu anda mevcut olan Mazda MX-30, kendi başına yalnızca 200 km dayanan (WLTP’ye göre) 35,5 kWh’lik küçük bir pile sahip. Bu nedenle bir menzil genişletici, Mazda’nın yeni elektrikli aracı için mükemmel bir fikir. Mazda, motorun yer değiştirmesi veya akü ve yakıt deposunu kullanarak ulaşabileceği maksimum menzil hakkında daha fazla bilgi sağlamadı.

Sözde Wankel motorunun yıllar boyunca kendine ait birkaç sorunu vardı. Yakıt tüketimi ve emisyonlar en dikkate değer olanlardı, bu nedenle Mazda’nın motorun yeni versiyonunun yalnızca ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda optimize edip edemediğini de merak ediyoruz.