Dönebilen ekranlı LG Wing parçalarına ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulan LG Wing, dönebilen yapıdaki T ekran konseptiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Ekranı döndüren mekanizmanın dayanıklılığı ile ilgili çeşitli soru işaretleri bulunurken, yayınlanan söküm videosu mekanizmayı ortaya çıkardı!

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LG Wing, “dahice tasarlanan” menteşe mekanizması ile şaşırtıyor!

Telefon dayanıklılık videolarıyla dikkat çeken JerryRigEverything YouTube kanalı, LG Wing’in satışa sunulmadan önceki bir test sürümünü temin etti. Cihazın tamir edilebilirliğini ölçmek adına söküm işlemi gerçekleştirilirken, merak edilen ekran mekanizmasına önemli bir yer ayrıldı. Anakartın üzerinde pop-up kamera için mini amortisör bulunurken, ikinci mekanizma ise ekranın döndürülebilmesine olanak sağlıyor. Bu mekanizmaya ulaşmak için de anakart ve bataryanın sökülmesi gerekiyor.

Görünüşe göre LG Wing, 90 derecelik dönme hareketini sağlayabilmek için kompakt bir düzeneğe yer veriyor. Düzeneğin içerisinde ise 90 derecelik dönüş açısı sağlayan bir yay ve mini amortisör bulunuyor. Tamir edilebilirliği oldukça basit olan bu sistem kolayca sökülüp takılabiliyor. Dolayısıyla olumsuz bir durum karşısında mekanizmanın ekrandan bağımsız şekilde değişimi mümkün oluyor.

LG Wing, 6.8 inçlik Full HD+ OLED ana ekran taşıyor. Bu ekranın döndürülmesiyle birlikte 3.9 inçlik ikinci OLED ekran da açığa çıkıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G’den alan telefonun 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 64+13+12 megapiksellik üçlü arka kameraya 32 megapiksel çözünürlüğünde pop-up kamera eşlik ediyor. 4.000 mAh batarya, NFC, ekran altı optik parmak izi okuyucu ve Android 10 işletim sistemi ise cihazın diğer özelliklerini oluşturuyor. Son olarak LG Wing’in yurtdışı satış fiyatının 1.09 milyon won (930 dolar) olduğunu belirtelim.