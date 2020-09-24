Akıllı Telefonlar
Dönebilen ekranlı LG Wing parçalarına ayrıldı!
Geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulan LG Wing, dönebilen yapıdaki T ekran konseptiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Ekranı döndüren mekanizmanın dayanıklılığı ile ilgili çeşitli soru işaretleri bulunurken, yayınlanan söküm videosu mekanizmayı ortaya çıkardı!
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LG Wing, “dahice tasarlanan” menteşe mekanizması ile şaşırtıyor!
Telefon dayanıklılık videolarıyla dikkat çeken JerryRigEverything YouTube kanalı, LG Wing’in satışa sunulmadan önceki bir test sürümünü temin etti. Cihazın tamir edilebilirliğini ölçmek adına söküm işlemi gerçekleştirilirken, merak edilen ekran mekanizmasına önemli bir yer ayrıldı. Anakartın üzerinde pop-up kamera için mini amortisör bulunurken, ikinci mekanizma ise ekranın döndürülebilmesine olanak sağlıyor. Bu mekanizmaya ulaşmak için de anakart ve bataryanın sökülmesi gerekiyor.
Görünüşe göre LG Wing, 90 derecelik dönme hareketini sağlayabilmek için kompakt bir düzeneğe yer veriyor. Düzeneğin içerisinde ise 90 derecelik dönüş açısı sağlayan bir yay ve mini amortisör bulunuyor. Tamir edilebilirliği oldukça basit olan bu sistem kolayca sökülüp takılabiliyor. Dolayısıyla olumsuz bir durum karşısında mekanizmanın ekrandan bağımsız şekilde değişimi mümkün oluyor.
LG Wing, 6.8 inçlik Full HD+ OLED ana ekran taşıyor. Bu ekranın döndürülmesiyle birlikte 3.9 inçlik ikinci OLED ekran da açığa çıkıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G’den alan telefonun 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 64+13+12 megapiksellik üçlü arka kameraya 32 megapiksel çözünürlüğünde pop-up kamera eşlik ediyor. 4.000 mAh batarya, NFC, ekran altı optik parmak izi okuyucu ve Android 10 işletim sistemi ise cihazın diğer özelliklerini oluşturuyor. Son olarak LG Wing’in yurtdışı satış fiyatının 1.09 milyon won (930 dolar) olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Nokia 7.3 tasarım detayları sızdırıldı!
Nokia 7.3 orta seviye akıllı telefon rekabetinde alternatif olmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni uygun fiyatlı orta seviye cihazının tasarım detayları sızdırıldı.
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Nokia 7.3 tasarımı belli oldu!
Akıllı telefon dünyasında çıkarttığı alternatifler ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve eski günlerine dönmek isteyen Nokia, yeni uygun fiyatlı 5G özellikli model çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia 7.3 ile birlikte son dönemde artan 5G özellikli telefonlar arasına yeni bir yarışmacı sokmak isteyen firmanın yeni modelinin tasarım detayları sızdırıldı. Twitter‘da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Steve H.McFly (OnLeaks), Nokia‘nın yeni cihazından gelen sızıntıları takipçileri ile paylaştı. İpeeWorld ile birlikte sızıntıları paylaşan McFly, cihazın neredeyse her açıdan görmemizi sağlayan bütün görselleri ortaya çıkardı.
Here comes your first look at the #NOKIA 7.3!
As usual, 360° video + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of new Partner @IpeeWorld -> https://t.co/TfkknG9FjM pic.twitter.com/SzVWk4IbCN
— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 24, 2020
6.5 inç FullHD+ delikli ekran ile gelecek akıllı telefon, üzerinde tam beş adet kamera bulunduracak. Ön tarafta bir adet kameraya yer verilirken, arka tarafta dörtlü kamera kurulumu yuvarlak çerçeve içerisinde kullanıcılarını karşılayacak. 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin yer aldığı akıllı telefon da, USB-C şarj girişi bulunmakta. İddialara göre Qualcomm’un yeni orta seviye cihazlar için geliştirdiği 5G özellikli Snapdragon 690 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bakalım Nokia yeni akıllı telefonu ile birlikte, uygun fiyatlı 5G cihazlar arasında önemli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
5G kullananların sayısı iki katına çıktı
Omdia adlı telekomünikasyon analiz şirketi tarafından global mobil kullanıcılara dair önemli bir rapor yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, 5G kullananların sayısı, 2020’nin ikinci çeyreğinde iki katına çıktı. İlerleyen yıllarda bu artışın daha da hızlanması bekleniyor.
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5G kullanıcılarının sayısı ikiye katlandı
Omdia tarafından yayınlanan son rapora göre LTE kullanıcılarının sayısı son on iki ayda neredeyse 800 milyondan fazla artış göstererek 5.55 milyara ulaştı. LTE kullananların sayısı toplam mobil kullanıcılarının %60.4’üne denk geliyor. Raporda bir diğer dikkat çeken konu ise 5G kullananların sayısında gerçekleşen artış. Rapora göre 2020’nin ikinci çeyreğinde 5G kullananların sayısı, ikiye katlanarak çok ciddi bir artış gerçekleştirdi. Dünya genelinde 5G destekli akıllı telefon kullanan sayısı 137.7 milyona ulaştı. Bu sayı bütün pazarın %1.5’ine denk geliyor.
Omdia’nın raporuna göre, 2025’in sonuna kadar dünya geneli mobil kullanıcı sayısının 10 milyarı aşarak 10.3 milyara ulaşacak. 2021 yılında LTE pazar payı, kendi zirvesine ulaşarak %63.3’e çıkacak. 2022 sonuna kadar ise LTE kullananların sayısı 6.07 milyarı bulacak. 2023 yılı itibarıyla kullanıcıların 5G’ye geçişi hızlanacak ve LTE kullananların sayısında düşüş başlayacak. 2025 yılının sonuna kadar ise 3G pazar payı, %19,4’ten %11.3’e düşecek. 5G kullananların sayısı ise 3.03 milyara ulaşarak pazarın yüzde 30’unu oluşturacak. LTE pazar payı ise düşüş yaşayarak %53.5’e gerileyecek ancak zirveyi bırakmayacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
Apple, 15 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmamıştı. iPhone 12 modelinin ne zaman tanıtılacağı ve sevkiyatına başlanacağı merak konusu.
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Apple, tatil sezonunu kaçırmak istemiyor
Apple tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Apple’ın COVID-19 salgınının sonuçları sebebiyle lansmanı ertelediğini biliyoruz. ABD’deki tatil sezonu yaklaşırken, Apple’ın daha fazla bekleyeceğini düşünmek pek mantıklı değil.
Tahminler 13 Ekim’i işaret ediyor
Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar paylaşan Jon Prosser, çeşitli kaynaklardan aldığı bilgilere göre, lansmanın 13 Ekim tarihinde yapılacağını paylaştı. 16 Ekim’de ön siparişe açılması beklenen yeni iPhone’un, 23 Ekim itibarıyla Apple mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Jon Prosser, ağustos ayında yaptığı paylaşımda; lansmanın 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını, iPhone 12 Pro modellerinin ön sipariş ve sevkiyatının kasım ayına sarkabileceğini belirtmişti.
Lines up with the dates I have you last month 👀
I was told:
Event October 13
Pre-orders on 16
In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020
Apple’ın yeni ürünler duyururken salı günlerini tercih ettiğine birçok kez şahit olmuştuk. Ayrıca Apple’ın eylül ayındaki büyük etkinliklerden sonra ekim ayında da etkinlikler yaptığını düşünürsek, 13 Ekim Salı günü bir lansman gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. AppleInsider ve MacRumors gibi önemli kaynaklar da 13 Ekim tarihinde karar kılmış durumdalar.
Apple’ın bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.