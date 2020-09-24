ABD, Türkiye’yi Huawei hakkında uyardı!

ABD hükümeti, Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşının teknoloji tarafındaki baş aktörü olarak Huawei’yi görüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana marka aleyhinde ticari kısıtlamalar uygulanırken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Türkiye’yi Huawei faaliyetleri nedeniyle uyardı!

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Mike Pompeo: Huawei, Türkiye için risk oluşturuyor!

Washington Examiner dergisine bir röportaj veren Pompeo, ZTE ve Huawei’nin Türkiye’de artan faaliyetlerine vurgu yaptı. Bu hareketlilikten rahatsız olduklarını belirten Pompeo, “Çin Komünist Partisi’nin elinde Türkiye’den gelen önemli miktarda verinin bulunması, her zamankinden daha dikkatli olmamız anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Mike Pompeo, Huawei’nin Türkiye’deki faaliyetlerini yoğunlaştırmasının askeri ve güvenlik iletişim ağlarını etkilemesine izin vermeyeceklerini vurguluyor.

Özellikle son yıllarda Türkiye’de kurulan 4G – 5G altyapı ürünlerinin dağılımında Huawei ve ZTE firmaları öne çıkıyor. Ericsson ve Cisco gibi ABD’ye yakın ağ sağlayıcıları ise maliyet dezavantajından dolayı ikinci planda kalmış durumda. Bundan ötürü Amerika hükümetinin rahatsızlık duyduğu ve Pompeo’nun son açıklamalarının bu konuyla ilişkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan Çin’in dünya genelinde ticaret ağını güçlendirmek için başlattığı “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin Türkiye’yi kapsaması da Amerika’yı endişelendiriyor.

Amerika hükümeti, Huawei başta olmak üzere Çin merkezli çoğu teknoloji markasını hükümet casusu ve Çin Komünist Partisi’ne bağlı olmakla suçluyor. Huawei’nin savunması ise şirket faaliyetlerinin tamamen bağımsız şekilde yürütüldüğüne yönelik şekilleniyor. Bakalım Çin-ABD geriliminde Türkiye’ye yönelik ifadeler nasıl karşılık bulacak?