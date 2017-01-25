Donald Trump’ın Twitter Adresinin Güvenliği Sorgulanıyor

Geçtiğimiz hafta Donald Trump’ın kullanmaya başladığı @POTUS isimli Twitter hesabının özel bir e-posta adresine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Donald Trump’ın Twitter hesabına yakından bakıldığında güvenlik problemleri olabileceği ortaya çıkıyor. WauchulaGhost isimli güvenlik araştırmacısı aynı güvenlik problemlerinin First Lady’e ait @FLOTUS ve başkan yardımcısına ait @VP hesaplarında da olabileceğini açıkladı.

Kullanıcılar giriş ekranında parolamı unuttum seçeneğine tıkladığında hesapların ilişkili olduğu domain hesaplarının ilk harflerini görebiliyor. Hesap bunun ardından Whitehouse.gov adresine taşıntı. Bir çok kişi Gmail adresine bağlı olan bu hesapların ne kadar güvenli olduğu sorusunu soruyor.

Ortaya çıkan bu bilgilerin hackerlar tarafından kullanılarak hesaplara erişilip erişilemeyeceği belli değil. Twitter’da uzun süredi iki adımlı güvenlik sistemi yer alıyor ve yüksek profilli kişilerin hesapları ayrı bir yerde korunuyor. Trump’ın güvenliksiz Android telefonu kullandığı ortaya çıkmasıyla beraber eleştiriler artmıştı. Samsung Galaxy S3 kullandığı belirtilen Trump’ın telefonu eğer öyleyse 2015’ten beri hiçbir güvenlik güncellemesi almıyor.