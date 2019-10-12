Donald Trump şimdi de Twitch yayıncısı oldu!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya ve özellikle Twitter’da oldukça aktif olması ile biliniyor. Farklı mecralara adım atan Trump, şimdi de kendi adına açılan resmi Twitch hesabı ile gündemde!

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Donald Trump artık mitinglerini Twitch’te de yayınlayacak!

ABD Başkan Donald Trump, şu sıralar bir yandan Çin ile ticaret savaşını sürdürürken, diğer yandan da görevinden azledilme tehlikesi yaşıyor. Trump, bütün bunlara rağmen önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçiminde ikinci kez seçilebilmek adına ilginç bir strateji belirlemiş gibi gözüküyor. Kısa bir süre önce popüler canlı yayın platformu Twitch’e katılan Donald Trump, yaptığı mitingleri canlı yayınlayarak farklı kitlelere ulaşmak istiyor.

Twitter’daki atışmaları ile sık sık gündeme oturan Trump, platforma üye olan ilk ülke başkanı olarak da dikkat çekiyor. Ancak karşısındaki adaylara bakıldığında Bernie Sanders’ın Twitch’e katılma konusunda Trump’tan daha erken davrandığı görülüyor. ABD Başkanı, bunun yanı sıra daha önce yaptığı açıklamalarda Twitch’in sahibi olan Jeff Bezos’u ve diğer şirketlerini sıkça eleştirmişti. Yani Trump’ın bu noktada mecburi bir geri adım attığı da söylenebilir.

Şu an Trump’ın mitinglerinin canlı yayınlandığı Twitch kanalı yalnızca 24 saat içerisinde 60.000’den fazla takipçi kazanmış durumda. 73 yaşındaki başkanın ilerleyen dönemde bu platform için özel bir miting düzenleyip düzenlemeyeceğini ise zaman gösterecek.