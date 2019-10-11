Apple 5G modem biriminin başına bir Türk getirildi!

Henüz yeni satışa sunulan iPhone 11 serisinde 5G uyumlu modelin bulunmaması, beklenti içerisinde olan Apple kullanıcılarını bir hayli şaşırtmıştı. Bu hamlesini 2020’ye saklayan teknoloji devinin uzun vadede üretmeyi hedeflediği 5G modem birimine ise sürpriz şekilde Türk bir mühendis getirildi.

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Apple üretimi 5G modem projesi Esin Terzioğlu’ya emanet!

2020 yılında piyasaya sürülecek yeni iPhone modellerinde Qualcomm üretimi 5G modemler yer alacak. Ancak Apple’ın bundan sonraki süreçte 5G modem üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmek gibi bir planı bulunuyor. Cupertino merkezli marka, bunun için kolay yoldan ilerleyerek Intel’in 5G modem birimini 1 milyar dolar ödeyerek satın aldı.

iPhone ve diğer mobil cihazlara modem sağlayacak birimin başına ise Türk bir mühendis olan Esin Terzioğlu getirildi. Son olarak 2009-2017 yılları arasında Qualcomm’un mühendislik başkan vekili görevini üstlenen Terzioğlu, 2017’den itibaren Apple’da kablosuz SoC lideri olarak görev yapıyor. Bir süre önce 5G modem projesinin başına getirilen deneyimli mühendis, Linkedin’deki özgeçmişinde projede çalışmaya istekli kişilerin kendisine ulaşabileceğini belirtiyor.

Deneyimi olmadığı 5G modem ürününü geliştirirken süreci sorunsuz atlatmak isteyen Apple, bu yüzden nihai tüketiciye sunum aşaması için acele etmiyor. Yani markanın ürettiği 5G modemlere sahip ilk iPhone modelini 2022 ya da 2023 yılında görebiliriz. Teknoloji devi ayrıca geliştirdiği modemi yeni işlemcilerine doğrudan entegre etmek de istiyor. Bu da harici olarak yerleştirdiğinde ekstra yer kaplayan modemlerin akıllı saatler dahil olmak üzere pek çok üründe kullanılabileceği anlamına geliyor.