Donald Trump’a Göre Hiçbir Bilgisayar Güvenli Değil

Florida, Mar-a-Lago’da düzenlenen yeni yıl partisinde gazetecilerle konuşan 45. Amerikan Başkanı Donald Trump bilgisayarlara güvenmediğini açıkladı.

Sürekli siber güvenlik problemlerine dikkat çeken Donald Trump insanların neler dediğini umursamadığını ve hiçbir bilgisayarın güvenli olmadığını belirtti. Eski yöntemin en güvenli olduğunu söyleyen başkan eğer gerçekten önemli bir durum söz konusuysa bunu kağıda yazıp kuryeyle göndermeyi tercih ettiğini belirtti.

Başkan geçen hafta da gazetecilere bilgisayar çağı denilen şeyden insanların hiçbir şey anlamadığını açıklamıştı. Ayrıca seçim kampanyası boyunca başkanın ofisinde hiçbir bilgisayar da yer almadı. Tek istisna ise kampanya döneminde düzenlemiş olduğu Reddit söyleşisi etkinliği.

Bir noktada böyle bir tepki vermesi doğal karşılanabilir. Çünkü seçim döneminde diğer aday Hillary Clinton’ın e-posta hesabına erişilmiş ve gelen mailler ortalığa saçılmıştı. Clinton’ın seçimi kaybetmesindeki en önemli etmenlerden birisi de bu olay olarak öne çıkmıştı.