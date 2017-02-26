Dolby Vision Yazılımı ile Daha Fazla Cihaza HDR Desteği Gelebilir

Dolby Vision HDR özelliği şimdilik oldukça az sayıda cihazda bulunuyor çünkü bunun için cihazın özel bir donanıma sahip olması gerekiyor.

Ancak yapılan açıklamaya göre yakında daha fazla cihazda Dolby Vision desteği görebiliriz. Çünkü Vision bir yazılım haline geldi. Herhangi bir cihazda HDR desteği olabilecek. Ancak tüm cihazlarda olmasa da hatırı sayılır derecede cihaz bu desteğe kavuşacak. Teorik olarak oyun konsolları, medya oynatıcılar ve televizyonlar bir güncelleme ile Vision desteğine sahip olabilir.

Çok performanslı bir donanıma ya da hızlı bir işlemciye gerek yok. Ayrıca cihazlarda HDR10 desteğinde olduğu gibi yeni HDMI 2.0a girişinin de olması zorunlu değil. HDMI 1.4 yeterli. Dolby daha önce PlayStation 4 oyun konsolunda Vision çalıştırmıştı.

Şimdilik hangi cihazların Vision güncellemesi alacağı bilinmiyor. Ancak Sony’nin Z serisi televizyonları ve Oppo Ultra HD Blu-ray oynatıcı Vision desteği için sırada bekleyen cihazlar arasında yer alıyor. Bu gelişme ile beraber HDR desteği artık daha çok eve gelebilir.