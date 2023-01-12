Yeni MacBook modelleri ile özellikle de Apple M serisi yonga setleri ile piyasayı domine etmeye başlayan Apple, ataklarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Verimlilik ve performans açısından kendini rakipsiz bir konuma getiren Cupertinolu firma son gelen bilgilere göre dokunmatik ekranlı MacBook modeli üzerinde çalışmalarına başlamış durumda.

Apple’a yakınlığı ile bilinen Bloomberg’den Mark Gurman‘ın bugün yayınladığı bir rapora göre, yıllarca süren direnişe rağmen Apple şimdi Mac’lere dokunmatik ekranlar eklemek için çalışıyor. Rapor, OLED ekranlı yeni bir MacBook Pro’nun 2025’teki ilk dokunmatik ekranlı Mac olabileceğini iddia ediyor. Konuyu daha da derinleştiren Gurman, Apple mühendislerinin projeye aktif olarak dahil olduklarını söyledi. Ayrıca şirketin dokunmatik ekranlı Mac’ler üretmeyi ciddi bir şekilde düşündüğünü belirtti.

Dokunmatik ekranlı ilk MacBook Pro, izleme dörtgeni ve klavyeli geleneksel bir dizüstü bilgisayar tasarımını koruyacak gibi görünüyor. Sadece panel dokunmatik olacak. Apple’ın bu hamlesi iPad Pro serisini baltalayabilir. Ancak dokunmatik panelin MacBook’lara eklenmesi hayat kolaylaştıracaktır.

Rapora göre, Apple, iPadOS ve macOS‘u birleştirmek için aktif olarak çalışmadığı için ilk dokunmatik ekranlı Mac’lerin macOS kullanması muhtemel görünüyor. Bir geliştirici devre dışı bırakmadığı sürece iPhone ve iPad uygulamaları Apple M serisi çipli Mac’lerde çalışıyor. Bu sayede iPhone ve iPad uygulamalarını dokunmatik ekranda kullanabileceğiz.

Apple, yıllar içinde dokunmatik ekranlı bir Mac fikrini defalarca reddetti. Bu nedenle bu planlarla ilerlerse bu şirket için büyük bir tersine dönüş olacak. Örneğin 2010 yılında rahmetli Steve Jobs, parmağınızı ekrana tutmayla ilişkili kol yorgunluğu nedeniyle dokunmatik yüzeylerin çok büyük olmaması gerektiğini söylemişti.

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Ancak devir tabii ki de değişti. 12.9 inç büyüklüğünde iPad Pro şu an için Apple’ın en büyük dokunmatik paneline sahip olan modeli. Bakalım bu durum 16 inç MacBook Pro’nun ekranının dokunmatik olması ile değişecek mi?