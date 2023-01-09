Cupertinolu teknoloji devinin, Apple Silicon yonga setlerinin en iyisi olan bir Ultra yonga setini MacBook Pro’sunda kullanmak istediği söyleniyor. Bu yonga setinin Apple M2 Ultra olarak isimlendirilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. 3nm üretim süreci ile üretilmesine kesin gözüyle bakılan bu yonga seti piyasanın en hızlılarından biri olacak.

Sızıntıları ile bilinen LeaksApplePro merakla beklenen M2 destekli yeni Mac bilgisayarlarla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Sızıntı yapan kişi, Apple’ın hala hazır olduğu diğer Mac’lerle birlikte paketlemek için 2022’nin sonlarında 14 inç ve 16 inç M2 Pro/Max MacBook Pro modellerini piyasaya sürmediğine inanıyor. Ayrıca 15 inç MacBook, M2 Ultra Mac Pro ve M2/M2 Pro Mac Mini içerebilen bu paketin Mart ayında gelebileceği söyleniyor.

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Bildiğiniz gibi Mac Pro, 24 CPU çekirdeğine, 76 GPU çekirdeğine ve 192 GB RAM’e kadar destekleyen M2 Ultra çipe göre yapılandırılabiliyor. İyi haber şu ki, mevcut modelden daha verimli ve daha ucuza mal olma şansı yüksek. Apple bir M2 Extreme çipi düşünüyor olabilir. Ancak yüksek üretim maliyetleri ve olası düşük talebi nedeniyle bu işlemcinin meyve vermeyeceği görülüyor.

Ayrıca Apple profesyonellere hitap eden Pro Display XDR‘ı da yeniliyor olabilir. Ancak, şimdilik özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor. Apple’ın bu yılın Mart ayında etkinlik düzenlemesi ve bu etkinlikte yeni Mac modellerini tanıtması bekleniyor. Apple M serisi ile büyük bir ivme yakalayan Apple, ARM’ın gücünü bizlere bir kez daha gösterdi.

Apple M1 yonga seti ile şarj konusunda adeta bir devrim yaratan firmanın yeni yongaları 3nm ile üretileceği için daha uzun kullanım süreleri sunacak.