Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, dokunmatik ekranlı Mac teknolojisi üzerinde agresif bir şekilde çalışıyor. Yeni detaylara balacak olursak ilk dokunmatik ekranlı Mac’in 2025 gibi kısa bir sürede çıkabileceğini söylüyor. Ayrıca, ilk dokunmatik ekranlı Mac’in bir trackpad ve klavye ile tamamlanan geleneksel bir dizüstü bilgisayar tasarımına sahip olmaya devam etmesi bekleniyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple mühendisleri dokunmatik ekranlı bir Mac’in geliştirilmesiyle aktif olarak ilgileniyor ve dokunmatik ekranlı ilk Mac’lerden biri MacBook Pro‘nun OLED versiyonu olabilir. MacRumors’un haberine göre, standart bir dizüstü bilgisayar tasarımı kullanılmaya devam edecek olsa da, makine iPhone veya iPad gibi dokunmatik girişi destekleyen bir ekrana sahip olacak.

Gurman ayrıca ilk dokunmatik ekranlı Mac’lerin Mac üzerinde çalışan işletim sistemi macOS’u kullanmasının muhtemel olduğunu söyledi. iPhone üreticisi şu anda iPadOS ve macOS’u birleştirmeyi düşünmüyor.

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Ayrıca, 2020 yılında Apple yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, Apple’ın Mac ergonomisinin ellerin bir yüzeye yaslanmasını gerektirdiğine inandığını ve bir ekranı dürtmek için kolunuzu kaldırmanın yorucu olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Federighi daha sonra 2020’de, Mac için dokunmatik tabanlı bir arayüzün düşünülmediğini ve Apple’ın Mac’in çalışma şeklini değiştirmek için gizli bir planı olmadığını söyledi. Raporda, Apple’ın bu noktada neredeyse on yıldır dokunmatik ekranlı bir Mac iddialarını reddettiği belirtildi.

İlgili haberlerde, Apple’ın ekran altı Face ID özelliğini 2025 veya sonrasına kadar bir iPhone’a getirmeyeceği bildiriliyor. AppleInsider’ın haberine göre, ekran analisti Ross Young’a göre, iPhone 15 Pro teknik sorunlar nedeniyle ekran altı Face ID özelliğine sahip olmayacak.

Bu özellik muhtemelen en erken iPhone 17 Pro’ya gelecek. Teknoloji devinin biyometrik teknolojiyi ekranın altına gizleyebileceğine dair söylentiler, iPhone X’in Face ID sistemini barındıran çentiği piyasaya sürmesinden bu yana devam ediyor.