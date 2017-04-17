Dokunmatik Ekran Kullanan Bebekler Çok Daha Az Uyuyor

Bebekler için en önemli şeylerin başında uyku geliyor ve yapılan araştırmaya göre dokunmatik ekranlara bakan bebekler çok daha az uyuyor.

Akıllı telefon ya da tablet gibi dokunmatik ekranlar ile avutulan bebeklerin uyku problemi çektiği ortaya çıktı. Beynin ilk gelişim dönemi son derece önemli çünkü bu dönemde yaşanan şeyler suya atılmış bir taş etkisi yaratarak dalga dalga geleceği şekillendiriyor.

Londra Birbeck Üniversitesi araştırmacıları akıllı telefon ve tabletler ile oynayan 6 – 11 aylık bebeklerin diğer bebeklere göre çok daha az uyuduğunu ortaya koydu. 715 ebeveynin katıldığı araştırmada dokunmatik ekran başında geçirilen her bir saatin uyku süresinde 15.6 dakikalık bir azalma yarattığını meydana getirdi. Bu bebekler ortalama olarak geceleri 26.4 dakika gündüzleri ise 10.8 dakika daha az uyuyor.

Araştırma ekibinden Dr. Tim Smith yaptığı açıklamada gün içerisinde toplamda 10-12 saat uyuyan bebekler için her dakikanın genç gelişim döneminde çok etkili olduğunu belirtti. Smith beynin nöroplastisite gelişiminin yeni durumlara ya da çevresel değişikliklere en fazla tepki verdiği dönem olduğunu açıkladı.