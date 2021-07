Dogecoin yok mu oluyor? Tarihi zirveden %70 çöküş…

Grayscale, BNY Mellon ile Bitcoin anlaşması yaptı. Bankacılık devi, Grayscale Bitcoin Trust’a bu yılın sonundan itibaren fon muhasebesi ve yönetimi sağlayacak.

Grayscale, Bitcoin Trust ve Bitcoin ETF hizmetleri için BNY Mellon ile ortaklık kurdu. Grayscale tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre şirket, Bitcoin Trust ve ETF hizmetleri sağlamak için ABD’nin en büyük bankalarından olan BNY Mellon ile ortaklık anlaşması imzaladı. Paylaşılan açıklamada 1 Ekim 2021’den itibaren BNY Mellon’un şirketin en büyük fonuna yönelik çeşitli hizmetlerle resmi bir ortak olacağı belirtiliyor. Basın açıklamasını Grayscale’in ana şirketi Digital Currency Group Başkanı Barry Silbert Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Thrilled to be selected for asset servicing on @Grayscale’s flagship Grayscale Bitcoin Trust. Look forward to collaborating with @Sonnenshein and team on this historic venture. https://t.co/uLN6xqx0Vj pic.twitter.com/qUVWklxRKE

— BNY Mellon (@BNYMellon) July 13, 2021