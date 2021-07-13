Dogecoin yok mu oluyor? Tarihi zirveden %70 çöküş…

Kripto para piyasası mayıs ortasından itibaren genel olarak bir çöküşün içerisine girdi. Bu çöküşten en çok nasibini alan kripto paralardan biri ise Dogecoin oldu. Kripto para piyasasının “şakası” olarak bilinen DOGE, Elon Musk etkisi ile büyük bir popülerlik yakalamış, 8 Mayıs tarihinde hızlı bir yükseliş ile 0,73 dolar seviyelerini görerek tarihi bir zirve elde etmişti. DOGE yatırımcılarını nefeslerini tutmuş bir şekilde 1 dolar seviyesini beklerken, işler ters gitti. Dogecoin zirvesinden %70’e yakın değer kaybetti. Yazı sırasında ise 0,19 dolardan işlem görüyor. Peki Dogecoin fiyatı ne olur?

Dogecoin, Elon Musk’ın ilgisi ve tweetleri ile birlikte teknolojisine yapılacak yeni yükseltme vaatlerinden dolayı hızlı bir yükseliş sürecine girdi. Özellikle Elon Musk’ın Twitter paylaşımları DOGE fiyatında büyük etkiler yaratmış; SNL programında DOGE’a yer vereceğini söylemesi bile kripto paranın fiyatının yükseleceğine yönelik büyük bir beklenti içerisine sokmuştu. Fakat hızlı yükseliş hızlı bir düşüş ile sonuçlandı. DOGE fiyatı yalnızca haziran ayında bile neredeyse %40 değer kaybetti. Gelinen son noktada ise artık Elon Musk tweetleri bile etkisiz…

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9 Temmuz’da attığı bir tweette Bitcoin ve Ethereum’un işlem hızlarının yavaş olmasına yönelik eleştiride bulunan Musk, işlem maliyetlerini en aza indirgemek için Dogecoin’in iyileştirilmesinin gerekli olduğunu söylemişti. Bu ifadelerin ardından DOGE fiyatı %13 artış görmüş ancak bu artış eskisi gibi uzun sürmemişti. Kazanımlar kısa süre içerisinde silindi. Elon Musk en son şu tweeti attı ve DOGE fiyatı yine oynamadı:

Maybe if it sees a Shiba Inu, the car renders a Dogecoin … — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021

Tesla arabaların artık köpekleri tanıyabileceğini söyleyen bir tweete yanıt veren Elon Musk, araba yolda bir Shiba Inu görürse belki de bir Dogecoin üretebilir ifadeleri ile esprili bir açıklamada bulundu. Fakat bu ifadenin ardından da her zaman olduğu şeklinin tersine, DOGE fiyatı oldukça az bir değişim kaydetti.

Peki Dogecoin fiyat hareketlerindeki bu durgunluk onun sonunun geldiğine mi işaret? Dogecoin fiyatı ne olur? Kripto para piyasasının doğası gereği her kripto para oldukça hareketli dönemler, günler hatta saatler geçirebilmekte. Fiyatın tepkisiz kalması Dogecoin’in sonunun geldiğini söylemek için pek yeterli değil. Ancak, Dogecoin uzun bir süre Elon Musk’ın manipülatif ifadeleri ile fiyatlandı ve bir noktadan sonra yatırımcıların zarar etmeye başlaması -SNL programında beklenenin aksine fiyatta düşüş olması- artık Musk’ın ifadelerinin etki yaratamamasına neden oluyor. Öte yandan, bu ayın başlarında da Elon Musk Dogecoin’de gerçekleşecek olan bir güncellemeye destek vereceğini açıkladı. Güncelleme, işlem ücretlerini düşürürken ağdaki hızı da yükseltecek. Küçük bir ihtimal olsa da Tesla araçlarda DOGE kabul edilmesi gibi bir görüşün olduğu Musk’ın geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden yaptığı bir ankette anlaşılmıştı. Her yönü ile düşünüldüğü zaman Dogecoin yok oluyor denemez ancak dikkatli olunması gerektiği söylenebilir.