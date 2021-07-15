Kripto Para
Dogecoin kurucusu kripto para piyasası ile ilgili iddialarda bulundu!
Dogecoin kurucusu kripto para piyasasına yönelik büyük iddialarda bulundu. Billy Markus ile birlikte hiçbir amacı olmadan, sadece eğlenmek için Dogecoin’i kuran Jackson Palmer, Twitter hesabı üzerinden kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak ifadeler paylaştı.
Dogecoin’in kurucu ortağı Jackson Palmer, kripto para piyasasına ve kripto para birimlerine yönelik şaşırtıcı bir saldırı başlattı. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca Palmer, merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu da iddia etti. Palmer’a göre kripto para piyasası, zenginlerin vergiden ve düzenleyicilerden kaçınma aracı haline geldi ve kripto para birimleri hiper kapitalist bir ortam oluşturmaya başladı. Palmer, kripto para birimlerinin üst seviyelerdeki kişileri zenginleştirmek için ortaya çıktığını, bugünün kapitalist sisteminin de en kötüsünü temsil ettiğini söylüyor.
“Yıllarca çalıştıktan sonra, kripto para biriminin öncelikle vergiden kaçınma, azaltılmış düzenleyici gözetim ve yapay olarak zorlanan kıtlığın bir kombinasyonu yoluyla yandaşlarının zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, doğası gereği sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji olduğuna inanıyorum”
Jackson Palmer, kripto para piyasasının bu denli büyümesinin de finansal açıdan kötü durumda olan insanların “hızlı zengin olma” hayali ile bu alan yoğun ilgi göstermesinden kaynaklı olduğu ekliyor.
Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace.
— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021
“Merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para endüstrisi, zamanla, sözde yerini almayı planladıkları mevcut merkezi finansal sisteme bağlı aynı kurumları içerecek şekilde gelişen, varlıklı kişilerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol ediliyor. Kripto para, günümüzün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını (yolsuzluk, dolandırıcılık, eşitsizlik gibi) almak ve ortalama bir kişi için koruma veya güvelik ağı işlevi gören müdahalelerin (denetim, düzenleme, vergilendirme gibi) kullanımını teknik olarak sınırlamak için yazılım kullanmak gibidir”
Jackson Palmer ve Billy Markus 2013 yılında eğlence amacıyla Dogecoin’i yaratmalarının ardından, içerisinde bulundukları ortamdan memnun olmadıklarını belirterek projeden ayrıldı. Ellerindeki DOGEları satan veya bağışlayan kurucu ortaklar, şu anda proje ile herhangi bir bağlantıları bulunmadığını her fırsatta dile getirdi. Palmer, kısa bir zaman önce de Dogecoin ile ilgili tweetleriden dolayı Elon Musk için “dolandırıcı” ifadelerini kullanmıştı.
0,73 dolara kadar ulaşan DOGE fiyatı, yazı sırasında 0,18 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Kripto Para
Ünlü CEO: “Bitcoin hiçbir zaman para birimi olmayacak”
İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in hiçbir zaman bir para birimi olamayacağını söyledi. Önemli bir Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy, Bitcoin’in kurumsal taraftaki büyük bir destekçisi.
Kripto para piyasası özellikle 2020 yılı itibariyle hızlı bir benimsenme ve yükselme trendine girmişken, Bitcoin’in yaşadığı muazzam boğa koşusu da kripto paraya olan ilgiyi ve yatırımı artırdı. Bireysel yatırımcıların yanında artık kurumsal taraftan önemli isimler de bu piyasaya dahil olmaya başladılar. Bu önemli isimlerden biri MicroStrategy. İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy ve CEO’su Michael Saylor Bitcoin’e olan büyük desteği ve ilgisi ile piyasada bilinen isimlerden.
Michael Saylor, büyük bir BTC destekçisi ancak Bitcoin’in asla bir para birimi olarak konumlanamayacağını düşünüyor. Bir podcast sunucusu olan Scott Melker ile yaptığı röportaj sırasında Bitcoin’in bir para birimi olmayacağını ve zaten olmaması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Saylor şu ifadeleri kullandı:
“Bitcoin’in ABD’de hiçbir zaman bir para birimi olarak kullanılmayacağını düşünüyorum. Bitcoin’in bir mülk olarak ele alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı bina, külçe altın veya hisse senedi sahibi olmak gibi. Bitcoin bir mülk.”
İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin ilk BTC yatırımı Ağustos 2020 tarihinde oldu ve o tarihten beri belirli periyotlar ile BTC satın almaya devam ediyor. Hatta şirket, YK üyelerine kâr payı ödemelerini de BTC ile yapıyor.
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Kripto Para
İtalya Binance ’a karşı uyarı verdi! Binance küresel gücünü kaybeder mi?
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’a karşı bir tür uyarı yayınlayan düzenleyiciler listesine bir ülke daha eklendi. İtalya, Binance ’a karşı uyarı veren 7. ülke oldu. Kripto para borsasının düzenleyici sorunları sona erecekmiş gibi görünmüyor.
İtalya ‘nın menkul kıymetler düzenleyici gözlemcisi CONSOB, Binance ‘a karşı bir uyarı yayınlayan yedinci düzenleyici oldu. Düzenleyici gözlemci, Binance Group şirketlerinin ülkede herhangi bir yatırım hizmeti sunmaya yetkili olmadığını söyledi. Bir Binance sözcüsü ise “Bunun Binance.com’da sağlanan hizmetler üzerinde doğrudan bir etkisi yok” ifadelerini kullandı.
CONSOB, Binance’ın ülkede faaliyet göstermesine izin verilmediğini söyleyerek borsaya karşı bir uyarı yayınlayan 7. devlet kurumu. Kurum, yatırımcılara bu tür bir çevrimiçi değişim platformu aracılığıyla işlem ve yatırım yapmadan önce, yasaların etki alanına girdiğinden emin olmaları ve gerekli özenli araştırmaları yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.
“Consob, tasarruf sahiplerini, ‘Binance Group’ şirketlerinin, www.binance.com web sitesi aracılığıyla bile İtalya’da yatırım hizmetleri ve faaliyetleri sağlamaya yetkili olmadığı konusunda uyarıyor.
www.binance.com web sitesindeki, ‘türevler’ ve ‘Hisse Senedi Token’ları’ için de aynı durum geçerlidir. Kamuoyu bu şartlara dikkat etmelidir. Tasarruf sahiplerini yatırım seçimlerini bilinçli olarak yapmaya çağırıyoruz. Yatırılan paraların hepsinin kaybedildiği durumlar yaşanabilir, öngörülemeyen riskler alınmış olabilir ya da siber saldırılar sonucunda IT altyapısı hedef alınabilir”
Binance CEO‘su CZ, geçtiğimiz haftalarda borsaya yönelik artan regülasyonların ve baskıların kripto para dünyası için olumlu olduğunu düşündüğünü belirterek şunları söylemişti:
“Daha fazla regülasyon, daha fazla olumlu işaret demektir. İnsanların kripto para dünyasında gelişlerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.”
Binance kripto para borsası son zamanlarda düzenleyiciler tarafından ciddi şekilde baskılara maruz kalıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya hizmet veren borsa, 7 farklı ülkeden gelen düzenleyici baskısı ile genişleme konusunda yavaşlamaya mecbur kalıyor.
Japonya’nın FSA’sı, dünyanın önde gelen borsasına karşı uyumluluk uyarısı veren ilk şirket oldu ve onu Cayman Adaları, Kanada, İngiltere, Singapur ve Tayland izledi. İngiltere’nin FCA’sı, Binance’in ülkede faaliyet gösterme yetkisi olmadığı için yatırımcıları ve şirketleri Binance’den uzak durmaları konusunda uyardı. Thai SEC, lisanssız faaliyet gösteren borsaya karşı bir cezai hak ihlali davası başlattı.
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Kripto Para
Visa, Avustralya’ya Bitcoin kartı onayı verdi!
Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı düşüşünü sürdürürken, dünyada kripto para birimleri adına önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Küresel ödeme devi Visa, Avustralya’da Bitcoin kartı onayı vererek kripto paraların benimsenme sürecine bir katkı daha sağlamış oldu.
Kripto paralar adına dünyada önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avustralyalı bir dijital start-up projesi olan CryptoSpend, Bitcoin ile harcama yapılmasını sağlayan bir kripto para kartı için Visa’dan onay aldı. Küresel ödeme devi Visa, son dönemlerde kripto paralar ile yakından ilgili. Şirket daha önce de Stellar (XLM) ve Bitcoin (BTC) harcamalarına imkan tanıyan Coinbase kartına destek vereceğini bildirmişti.
Sidney merkezli kripto para harcama uygulaması CryptoSpend tarafından yapılan açıklamada, küresel ödeme devi Visa’nın Avustralyalı kullanıcıların BTClerini alışverişlerde harcamalarına imkan tanıyacak fiziki kartın piyasaya sürülmesi için onay verdiği bildirildi.
Dijital start-up projesi CryptoSpend’in kurucu ortakları, kartın büyük yerel ödeme şirketi Novatti tarafından çıkarılacağını söyledi. Visa’nın bu hafta içerisinde onayı verdiğini açıklaması ve kartın Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.
Piyasaya çıkacak olan kart, kullancıların BTC, ETH, XRP ve BCH dahil olarak birçok kripto para birimini harcayabilmelerini sağlayacak. Kripto varlıklar BitGo güvencesi ile saklanacak. Kart, Avustralyalılara kripto para birimlerinden elde ettikleri kârları harcama imkanı tanıyacak. CryptoSpend kurucu ortağı Andrew Grech konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Doğrudan harcamak, onu satmanın daha uygun bir yolu. Piyasa yeşilse, birileri kârımın bir kısmını harcamanın zamanının geldiğini söyleyebilir. Diğer taraftan, başka biri piyasanın yükselmeye devam edeceğini söyleyebilir ve satış yapmak istemeyebilir. Ancak fiyat yükselirken harcama hacminin arttığını gördük.“
Küresel ödeme devi Visa’nın kripto para alanında kalıcı ve etkin bir şekilde rol almak istediği açık bir durum ve bu isteğe yönelik olarak çalışmalarını da sürdürüyor. Yalnızca 2021 yılının ilk yarısında, bu amaç yönelik olarak kripto para bağlantılı Visa kartlarına 1 milyar doları aşan yatırım yaptı. Kullanıcıların kripto para birimlerini benimsemelerinin hızlanması için çalışan Visa, 50’den fazla kripto para şirketi ile ortaklık kurdu. Şirket tarafından hazırlanan bir raporda, 2021 yılının ilk yarısında kullanıcıların kripto para harcamalarının 1 milyar doları bulduğu açıklandı.
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