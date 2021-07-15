Dogecoin kurucusu kripto para piyasası ile ilgili iddialarda bulundu!

Dogecoin kurucusu kripto para piyasasına yönelik büyük iddialarda bulundu. Billy Markus ile birlikte hiçbir amacı olmadan, sadece eğlenmek için Dogecoin’i kuran Jackson Palmer, Twitter hesabı üzerinden kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak ifadeler paylaştı.

Dogecoin’in kurucu ortağı Jackson Palmer, kripto para piyasasına ve kripto para birimlerine yönelik şaşırtıcı bir saldırı başlattı. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca Palmer, merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu da iddia etti. Palmer’a göre kripto para piyasası, zenginlerin vergiden ve düzenleyicilerden kaçınma aracı haline geldi ve kripto para birimleri hiper kapitalist bir ortam oluşturmaya başladı. Palmer, kripto para birimlerinin üst seviyelerdeki kişileri zenginleştirmek için ortaya çıktığını, bugünün kapitalist sisteminin de en kötüsünü temsil ettiğini söylüyor.

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“Yıllarca çalıştıktan sonra, kripto para biriminin öncelikle vergiden kaçınma, azaltılmış düzenleyici gözetim ve yapay olarak zorlanan kıtlığın bir kombinasyonu yoluyla yandaşlarının zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, doğası gereği sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji olduğuna inanıyorum”

Jackson Palmer, kripto para piyasasının bu denli büyümesinin de finansal açıdan kötü durumda olan insanların “hızlı zengin olma” hayali ile bu alan yoğun ilgi göstermesinden kaynaklı olduğu ekliyor.

Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace. — Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021

“Merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para endüstrisi, zamanla, sözde yerini almayı planladıkları mevcut merkezi finansal sisteme bağlı aynı kurumları içerecek şekilde gelişen, varlıklı kişilerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol ediliyor. Kripto para, günümüzün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını (yolsuzluk, dolandırıcılık, eşitsizlik gibi) almak ve ortalama bir kişi için koruma veya güvelik ağı işlevi gören müdahalelerin (denetim, düzenleme, vergilendirme gibi) kullanımını teknik olarak sınırlamak için yazılım kullanmak gibidir”

Jackson Palmer ve Billy Markus 2013 yılında eğlence amacıyla Dogecoin’i yaratmalarının ardından, içerisinde bulundukları ortamdan memnun olmadıklarını belirterek projeden ayrıldı. Ellerindeki DOGEları satan veya bağışlayan kurucu ortaklar, şu anda proje ile herhangi bir bağlantıları bulunmadığını her fırsatta dile getirdi. Palmer, kısa bir zaman önce de Dogecoin ile ilgili tweetleriden dolayı Elon Musk için “dolandırıcı” ifadelerini kullanmıştı.

0,73 dolara kadar ulaşan DOGE fiyatı, yazı sırasında 0,18 dolar seviyesinden işlem görüyor.