Elon Musk’ın favori kripto parası Dogecoin ve internetteki sayısız Doge meme’ine ilham kaynağı olan Japon köpeği Kabosu, hayatını kaybetti. Sahibi Atsuko Sato, blogunda bu üzücü haberi paylaşarak hayranlarına teşekkür etti ve Kabosu’nun huzur içinde vefat ettiğini belirtti. Doge köpeği Kabosu artık aramızda değil.

“Doge” Meme’inin İlham Kaynağı ve Dogecoin Gibi Meme Coin’lerin Maskotu Kabosu Hayata Veda Etti

Atsuko Sato, “Doge” meme’inin yüzü olan Kabosu’nun hayranlarına, “Onu okşarken sanki uyuyormuş gibi sessizce vefat etti. Bence Kabo-chan dünyanın en mutlu köpeğiydi. Ben de en mutlu sahibiydim,” sözleriyle köpeğinin öldüğünü duyurdu.

Kabosu’nun tam doğum tarihi bilinmiyordu, ancak Sato, onun 18 yaşında olduğunu tahmin ediyordu, ki bu da bir Shiba Inu için ortalamanın üzerinde bir yaşam süresiydi. Kasım ayında kutlanan doğum günü, onu sahiplenen Sato’nun hayatında özel bir yere sahipti. 2010 yılında Kabosu’nun patilerini koltukta çaprazlamış halde çekilen fotoğrafı, internetin en ikonik görüntülerinden biri haline geldi. Bu fotoğraf, Sato’nun blogunda yayınlanmasının ardından Reddit gibi platformlarda hızla yayıldı ve kısa sürede popüler bir meme (Türkiye’de daha sık kullanılan adıyla caps) oldu.

Bu görsel, zamanla bir NFT dijital sanat eseri olarak 4 milyon dolara satıldı ve Dogecoin isimli kripto paraya ilham verdi. Dogecoin, iki yazılım mühendisi tarafından şaka amaçlı başlatılmış ve günümüzde 23 milyar dolarlık piyasa değeri ile en değerli sekizinci kripto para birimi haline gelmiş durumda.

Dogecoin, Snoop Dogg, Mark Cuban ve Gene Simmons gibi ünlü isimler tarafından desteklendi. Ancak en büyük destekçisi, X platformunda Dogecoin hakkında yaptığı paylaşımlarla bilinen Elon Musk oldu. Musk, Dogecoin’i “halkın kriptosu” olarak nitelendirmiş ve sık sık değerinin yükselmesine neden olmuştu.

Kabosu, 2022’nin sonlarında lösemi ve karaciğer hastalığına yakalanmıştı. Sato, Tokyo’nun doğusundaki Sakura’daki evinde bir internet sitesine verdiği son röportajda, dünya çapındaki hayranlarından gelen duaların Kabosu’ya büyük destek olduğunu belirtmişti. Sato, Tesla CEO’su Elon Musk’ın geçen yıl Twitter’ın simgesini Kabosu’nun yüzü ile değiştirdiğinde bile şaşırmadığını söyledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Kabosu ve onun ikonik kanepesini betimleyen 100.000 dolarlık bir heykel Sakura’daki bir parkta açıldı. Bu heykel, meme’e adanmış bir kripto kuruluşu olan Own The Doge tarafından kitlesel fonlarla finanse edildi. Ayrıca, Sato ve Own The Doge, Save the Children’a 1 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

Own The Doge’un bir üyesi, Kabosu’yu “internetin Mona Lisa’sı” olarak tanımlıyor ve “Doge modern çağın en popüler köpeği” diyor. Kabosu’nun bıraktığı miras, hem sanal dünyada hem de gerçek hayatta derin izler bırakmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir: ABD Başkanı Biden meme arıyor! 85 bin dolar maaş verecek!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Kabosu’nun ölümü piyasayı etkileyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!