DLSS (Deep Learning Super Sampling) ve FSR (FidelityFX Super Resolution), oyun grafiklerinin performansını artırmak için kullanılan iki farklı teknolojidir.

DLSS, Nvidia tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir ve yapay zeka algoritmaları kullanarak oyun grafiklerinin kalitesini artırmak için çalışır. Bu teknoloji, düşük çözünürlüklü bir görüntüyü yüksek çözünürlüklü bir görüntüye dönüştürmek için yapay zeka modeli kullanır. Bu sayede, daha düşük bir çözünürlükte çalışan oyunlar bile yüksek kaliteli görüntüler sunabilir.

FSR, AMD tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir ve benzer şekilde oyun grafiklerinin performansını artırmak için kullanılır. FSR, piksel ölçeğini artırmak yerine, görüntüyü yeniden boyutlandırarak daha yüksek bir çözünürlüğe sahip gibi görünmesini sağlar. Bu, oyunlar için daha iyi performans anlamına gelirken aynı zamanda daha yüksek kaliteli görüntüler sunar.

DLSS Nedir?

DLSS Nvidia tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. Oynanılan oyunun grafiklerinin performansını artırmak ve kalitesini yükseltmek için kullanılır. DLSS, yapay zeka algoritmalarını kullanarak oyun grafiklerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışır. Bununla birlikte Nvidia DLSS 2.0, Nvidia DLSS 3.0 teknolojisi ve AMD FSR teknolojisi, oyun grafiklerindeki yüksek performans ve kalite arasındaki dengeyi bulmaya çalışan oyuncular için farklı seçenekler sunar.

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DLSS, düşük çözünürlüklü bir görüntüyü yüksek çözünürlüklü bir görüntüye dönüştürmek için yapay zeka algoritmalarıkullanır. Bu sayede, daha düşük bir çözünürlükte çalışan oyunlar bile yüksek kaliteli görüntüler sunabilir. Yapay zeka modeli, oyunların mevcut karelerini analiz ederek, yüksek kaliteli görüntüleri oluşturmak için gerekli piksel verilerini belirler. Bu sayede, daha kaliteli görüntüler, daha yüksek kare hızlarında oluşturulabilir.

Nvidia DLSS 2 teknolojisi, oyunların performansını artırmak için kullanılan bir diğer teknoloji olan anti-aliasing teknolojilerine benzer şekilde çalışır. Ancak DLSS daha gelişmiş bir teknoloji olarak kabul edilir ve daha yüksek kaliteli görüntüler sunma yeteneğine sahiptir.

DLSS, Nvidia’nın RTX serisi grafik kartları tarafından desteklenir ve çeşitli oyunlar tarafından kullanılır. DLSS, oyunlarda daha yüksek kare hızları ve daha yüksek kaliteli görüntüler sunarak oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi vadeder.

AMD FSR Nedir?

AMD ve FSR teknolojisini ilk kez duyan oyun severlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de “AMD FidelityFX Super Resolution nedir?” sorusudur. FSR (FidelityFX Super Resolution), AMD tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. Bu teknoloji oyun grafiklerinin kalitesini yükseltmek ve oyun grafiklerinin çözünürlüğünü artırmak için kullanılır.

FSR, oyun grafiklerinin piksel ölçeğini artırmak yerine, görüntüyü yeniden boyutlandırarak daha yüksek bir çözünürlüğe sahipmiş gibi görünmesini sağlar. Böylece oyunlar daha iyi performansa sahip olurken, daha yüksek kaliteli görüntüler sunar.

FSR teknolojisi, oyunların mevcut karelerini analiz ederek, oyun grafiklerinin piksel yoğunluğunu artırmak için gerekli bilgileri belirler. Bu bilgiler, görüntünün yeniden boyutlandırılması işlemi sırasında kullanılır. FSR, bu işlemi gerçekleştirirken, oyunun performansını artırmak için farklı boyutlandırma modları ve filtre seçenekleri sunar. Farklı donanım ve platformlar için optimize edilen FSR, diğer teknolojilere kıyasla daha düşük bir işlemci gücü gerektirir. “FidelityFX Super Resolution nedir?” sorusuna bu şekilde yanıt verilebilir.

DLSS ve FSR’nin Desteklediği Oyunlar Nelerdir?

DLSS ve FSR’nin her ikisi de çeşitli oyunlar tarafından desteklenir. DLSS ile desteklenen oyunlardan bazıları şunlardır:

Control

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Fortnite

Minecraft with RTX

Metro Exodus

Outriders

Watch Dogs: Legion

FSR ile desteklenen oyunlar:

Anno 1800

Godfall

Resident Evil Village

The Riftbreaker

Terminator: Resistance

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Far Cry 6